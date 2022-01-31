Рятувальники працювали в охопленому вогнем будинку. Цуценят почули випадково – вони слабенько подавали сигнал "SOS".

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Малюки забилися під ліжко, де їх точно не побачили б серед клубів диму. Але їм пощастило і відважні вогнеборці винесли з дому усіх чотирьох.

Дякуємо вам, наші найкращі у світі рятувальники,
– коментують вчинок у прес-службі ДСНС.

Як повідомили працівники служби у коментарях, мама малюків також перебуває у безпеці – вся хвостата родина врятована.

Рятувальники дивом почули цуценят
Рятувальник із песиками / Фото з фейсбуку ДСНС України

Користувачі мережі також відреагували на порятунок малюків:

  • "Молодці! Кожне життя цінне".
  • "Найкращі".
  • "Так, захист слабких, справа сильних".
  • "Дякуємо вам, наші герої".

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Текст повідомлення:

Коли запасів вітамінів в організмі лишається критично мало, людське тепло і доброта допомагають долати сірий холод зими.
Учора на Закарпатті з будинку, охопленого вогнем, наші хлопці винесли чотирьох крихітних цуценят. Їх би й не помітили у клубах диму. Вони забилися під ліжко і звідти подавали слабеньке "SOS".
Робіть добро, люди. Навіть коли це – непросто, а інколи й ризиковано.
Дякуємо вам, наші найкращі у світі рятувальники.