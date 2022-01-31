Рятувальники працювали в охопленому вогнем будинку. Цуценят почули випадково – вони слабенько подавали сигнал "SOS".

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Малюки забилися під ліжко, де їх точно не побачили б серед клубів диму. Але їм пощастило і відважні вогнеборці винесли з дому усіх чотирьох.

Дякуємо вам, наші найкращі у світі рятувальники,

– коментують вчинок у прес-службі ДСНС.

Як повідомили працівники служби у коментарях, мама малюків також перебуває у безпеці – вся хвостата родина врятована.



Рятувальник із песиками / Фото з фейсбуку ДСНС України

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Користувачі мережі також відреагували на порятунок малюків:

"Молодці! Кожне життя цінне".

"Найкращі".

"Так, захист слабких, справа сильних".

"Дякуємо вам, наші герої".

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Текст повідомлення:

Коли запасів вітамінів в організмі лишається критично мало, людське тепло і доброта допомагають долати сірий холод зими.

Учора на Закарпатті з будинку, охопленого вогнем, наші хлопці винесли чотирьох крихітних цуценят. Їх би й не помітили у клубах диму. Вони забилися під ліжко і звідти подавали слабеньке "SOS".

Робіть добро, люди. Навіть коли це – непросто, а інколи й ризиковано.

Дякуємо вам, наші найкращі у світі рятувальники.