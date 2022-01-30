Особливістю цього виду – є один великий. Відомо, що він росте завжди, щоб компенсувати зношування, викликане раковинами молюсків, якими харчуються рибки.

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Коли зуби Голді почали рости швидше, ніж зазвичай, господар помітив, що це почало їй заважати. Тоді Марк звернувся до ветеринарних стоматологів. Щоб сточити зуби рибки, їй ввели анестетик, а за кілька годин вона повернулася в акваріум.



Як Голді лікували зуби / Фото Sandhole Vets​

"Ми використовували безпечний для риб анестетик, а медсестра Деббі весь час притримувала Голді рушником, часто опускаючи назад у воду", – повідомив ветеринар.

Дивіться фото Голді від господаря:

Господар був неймовірно щасливий, що рибка знову себе добре почуває. "Голді коштує всіх витрачених грошей та часу: адже вона важливий член моєї родини. Я хочу, щоб вона жила в кращих умовах і була щасливою", – додав Марк.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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