Особенность этого вида – один большой. Известно, что он растет всегда, чтобы компенсировать износ, вызванный раковинами моллюсков, которыми питаются рыбки.

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Когда зубы Голди начали расти быстрее обычного, хозяин заметил, что это стало ей мешать. Тогда Марк обратился к ветеринарным стоматологам. Чтобы сточить зубы рыбки, ей ввели анестетик, а через несколько часов она вернулась в аквариум.



Как Голди лечили зубы / Фото Sandhole Vets

"Мы использовали безопасный для рыб анестетик, а медсестра Дебби все время придерживала Голди полотенцем, часто опуская обратно в воду", – сообщил ветеринар.

Смотрите фото Голди от хозяина:

Хозяин был невероятно счастлив, что рыбка снова себя хорошо чувствует. "Голди стоит всех потраченных денег и времени: она ведь важный член моей семьи. Я хочу, чтобы она жила в лучших условиях и была счастлива", — добавил Марк.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

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