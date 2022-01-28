Собаку, которую назвали Сэйди, забрали из приюта, когда ей был всего год. Хозяйка Кейли Симек была поражена ей, ведь четырехлапая очень энергична и готова постоянно веселиться.

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Однако у Сэйди есть один страх – ветеринары. Когда ей сделали первую прививку, собака начала отказываться ходить к врачу.



Сейди / Фото Kaeley Simek

Так продолжалось пока она не пришел к Ноа – "поющему" ветеринару. Мужчина тратит много времени на то, чтобы найти подход и успокоить собаку. В своей клинике он также отказался от ношения белых халатов, заставляющих животных нервничать.

Во время визита Сэйди испуганно свернулась, поэтому ветеринар сел на пол и принялся играть ей на гитаре. Это помогло собаке успокоиться, начать вылизывать Ноа и даже спокойно дать ему сделать укол.



Ветеринар Ноа / Фото Dr. Noah's Ark Veterinary Clinic

"Она все еще боится, но Ноа всегда находит время посидеть и пообщаться с Сэйди. Мы ходим к нему еженедельно, чтобы создать у собаки положительные ассоциации. У него большое сердце", – прокомментировала Кейли Симек.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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