В социальных сетях активно распространяется видео с маленькой девочкой. Известно, что ребенку только недавно исполнилось полгода.

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Поскольку в мире активно распространялась пандемия COVID-19, когда малышка родилась, мать пыталась оберегать ее от заболевания. Поэтому девочка много времени была дома.

Поэтому девочка преимущественно из людей видела только членов своей семьи, а многих животных вживую вообще не встречала.

На видео, опубликованном мама девочки, ее дочь впервые увидела собак. Ребенок был поражен лабрадорами соседки, а женщины реакцией крохи. Кроме того, мама отметила, что никогда раньше не слышала, чтобы дочь так звонко смеялась.

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Смотрите видео: девочка впервые увидела собак

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