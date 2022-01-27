У соціальних мережах активно поширюється відео з маленькою дівчинкою. Відомо, що дитині тільки нещодавно виповнилося пів року.

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Оскільки у світі активно поширювалася пандемія COVID-19, коли малятко народилося, мати намагалася оберігати її від захворювання. Через це дівчинка багато часу була саме вдома.

Через це дівчинка переважно з людей бачила тільки членів своєї сімʼї, а багатьох тварин наживо взагалі не зустрічала.

На відео, яке опублікувала мама дівчинки, її донька вперше побачила собак. Дитина була вражена лабрадорами сусідки, а жінки реакцією крихітки. Крім того, мама зазначила, що ніколи раніше не чула, щоб донька так дзвінко сміялася.

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Дивіться відео: дівчинка вперше побачила собак

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