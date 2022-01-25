Чимало звичок можна пояснити інстинктами пухнастиків. Дізнайтеся, чому ваш улюбленець інколи дивує своїми досить оригінальними вчинками.

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Які звички притаманні майже усім котам

П'ють з-під крана



Коти полюбляють пити проточну воду / Фото Pixabay

Проточна вода здається кішкам смачнішою за стоячу. Це відбувається на рівні інстинктів. У дикій природі кішки намагаються уникати застояної води, адже там швидко розмножуються шкідливі бактерії.

Також коти можуть уникати своєї миски з водою, бо та могла ввібрати у себе сторонні запахи. Особливо часто це відбувається із пластиковим посудом.

Дістають їжу з миски



Нерідко коти розкидають їжу / Фото Unsplash

Господарі часто сваряться на котиків, бо ті "смітять" під час прийому їжі. Однак пухнастики мають на це серйозну причину.

Річ у тім, що вуса кота під час їжі можуть торкатися країв миски. На вусах розташована величезна кількість нервових закінчень, і така ситуація неприємна для тварини. Саме тому пухнастики дістають їжу з миски та вживають її з підлоги.

Приносять господарям здобич



Коти часто приносять господарям здобич / Фото Unsplash

Господарі пухнастиків звикають, що кіт може принести з вулиці не тільки дрібних тваринок і птахів, а й досить незвичні речі. Наприклад, листя, яблука, й навіть вкрадені речі.

Усе це кіт вважає своєю здобиччю. Інстинкт змушує тварину нести здобич господарям, щоб ті "повчилися полювати".

Річ у тім, що в природі коти подібним чином навчають полювати своїх малюків. А домашні коти переносять цю поведінку на людей.

Труться об людину



Так коти демонструють свої товариські наміри / Фото Unsplash

Цей жест є символом любові й товариських намірів котика. Улюбленці можуть тертися об ноги господарів, коли сильно засумували. Окрім того, так кіт "мітить" вас своїм запахом – адже пухнастики вважають господарів своєю територією.

Також коти можуть тертися й об нових людей, які приходять у ваш дім. Так вони вітаються із гостем, висловлюють свою довіру і водночас досліджують нову людину.

Вибагливість у їжі

Пухнасті гурмани можуть бути дуже вибагливими у виборі корму. Часто їм дуже складно підібрати раціон, який вони їстимуть із задоволенням.

На допомогу власникам може прийти лінійка GOURMET™ PERLE DUO. З нею ви щодня зможете тішити улюбленця новими смаками.

Який з витончених рецептів котик може з'їсти сьогодні?

GOURMET™ Perle створив лінійку Duo: ретельно підібрані комбінації ніжних шматочків, подрібнених до мініфіле з вишуканими м'ясними та рибними смаками, що приготовані з турботою і подаються у смачній підливі на радість Вашому вибагливому улюбленцю.

GOURMET™ Perle Duo – рецепт подвійної насолоди для шанувальників витончених делікатесів на кожен день.



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

GOURMET™ PERLE DUO з океанічною рибою та тунцем

GOURMET™ PERLE DUO з лососем та сайдою

GOURMET™ PERLE DUO з телятиною та качкою

GOURMET™ PERLE DUO з куркою та яловичиною

На вибір котикам пропонують корми з лінійки GOURMET™ PERLE DUO з м'ясом: телятиною та качкою або куркою і яловичиною. Серед кормів з рибою вони можуть обирати між лососем і сайдою та океанічною рибою з тунцем.

Пухнасті гурмани можуть скуштувати усі смаки по черзі та обрати ті, що смакуватимуть їм щодня.

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Незабаром пухнасті гурмани зможуть скуштувати 2 цікавих новинки із серії Gourmet Perle. Їх можна буде знайти у зоомагазинах вашого міста. Детальніше про них дізнавайтеся у наступних статтях.

Неодмінно потіште свого пухнастого гурмана смаками подвійних рецептів від GOURMET™ PERLE DUO. GOURMET™ PERLE DUO – рецепт подвійної насолоди для шанувальників витончених делікатесів на кожен день.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.