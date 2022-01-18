Унікальність Felix® у тому, що він виглядає так, ніби господарі самостійно приготували його для домашнього улюбленця. Крім того, страва має відмінний смак та корисна для здоровʼя пухнастиків.

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Господарі зможуть з легкістю задовольнити смакові вподобання улюбленця. Класичні – риба чи птиця, особливі – з бобами чи соусами, у вигляді – шматочків, желе чи супу, – щоб не обрали, ваша кішка буде муркотіти від задоволення.

Також вони містять збалансовану кількість вітамінів та мінеральних речовин, аби підтримувати енергію та грайливість домашніх улюбленців.

Що є в асортименті

Felix® Fantastic – ніжні шматочки, що поєднуються з апетитним желе. Може бути зі смаком – форелі та зелених бобів, яловичини, тріски, лосося, курки, ягня, індички, кролика.

– ніжні шматочки, що поєднуються з апетитним желе. Може бути зі смаком – форелі та зелених бобів, яловичини, тріски, лосося, курки, ягня, індички, кролика. Felix® Sensations Jellies – шматочки зі смачним желе, в асортименті якого є – качка в желе зі шпинатом, з яловичиною в желе з томатами.

– шматочки зі смачним желе, в асортименті якого є – качка в желе зі шпинатом, з яловичиною в желе з томатами. Felix® Sensations Sauces – соковиті шматочки з ніжним соусом. Серед його видів – індичка в соусі зі смаком бекону, яловичина в соусі з томатами, лосось в соусі зі смаком креветок, сайда в соусі з томатами.



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Крім того, є лінійки, як для дорослих котиків, так і для маленьких кошенят. Адже важливо, аби господарі підбирали раціон для улюбленця, згідно з його віком та потребами. У цьому їм може допомогти Felix®.

Новинки

Аби збагатити раціон котиків, у 2021 році Felix® випустив дві смачні та корисні новинки – Felix суп та Felix Party Mix. Ці доповнення до основного раціону вже стали улюбленими ласощами українських пухнастиків.

Felix суп – це перша страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденний раціон котика. Вона приготовлена з якісних інгредієнтів, що робить її надзвичайно корисною та смачною. Крім цього, у страві відсутні барвники, ароматизатори та консерванти.

Господарям варто памʼятати, що це додатковий, а не основний прийом їжі. Попри це він важливий для харчування котика, адже містить багато вологи, що позитивно впливає на здоровʼя улюбленця.

Часто чотирилапі не випивають потрібну кількість рідини, тому Felix суп допоможе забезпечити частину рекомендованої добової норми води.



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

Felix Party Mix – ароматні та смачні гранули з апетитною текстурою. Ці ласощі містять білки, вітаміни та Омега-6 жирні кислоти, які допоможуть вихованцю бути здоровим та щасливим.

Повнораціонний корм чи додаткові ласощі до основного приймання їжі, для дорослих чи маленьких котиків, для любителів риби чи птиці, – завдяки Felix® господарі зможуть з легкістю підібрати смачну, а головне корисну страву, навіть найвибагливішому котику.

Кожна страва виготовлена із високоякісних інгредієнтів та наповнена поживними компонентами. Це допоможе кішці задовольнить 100% добової потреби корисних речовин.

Саме тому, обираючи Felix®, господарі можуть бути впевненими у корисності продукту. Завдяки якісним інгредієнтам, ваш кіт щоразу із задоволенням вилизуватиме миску.