Многие привычки можно объяснить инстинктами пушистиков. Узнайте, почему ваш любимец иногда удивляет своими оригинальными поступками.

Актуально Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика

Какие привычки присущи почти всем котам

Пьют из-под крана



Кошки любят пить проточную воду / Фото Pixabay

Проточная вода кажется кошкам вкуснее стоячей. Это происходит на уровне инстинктов. В дикой природе кошки пытаются избегать застоявшейся воды, ведь там быстро размножаются вредные бактерии.

Также коты могут избегать своей миски с водой, потому что та могла впитать в себя посторонние запахи. Особенно часто это происходит с пластиковой посудой.

Достают еду из миски



Нередко кошки разбрасывают еду / Фото Unsplash

Хозяева часто ругают котиков, потому что те "мусорят" во время приема пищи. Однако пушистики имеют для этого серьезную причину.

Дело в том, что усы кота во время еды могут прикасаться к краям миски. На усах расположено множество нервных окончаний, и такая ситуация неприятна для животного. Поэтому пушистики достают пищу из миски и употребляют ее с пола.

Приносят хозяевам добычу



Коты часто приносят хозяевам добычу / Фото Unsplash

Хозяева пушистиков привыкают, что кот может принести с улицы не только мелких животных и птиц, но и довольно необычные вещи. Например, листья, яблоки и даже украденные вещи.

Все это кот считает своей добычей. Инстинкт заставляет животное нести добычу хозяевам, чтобы те "научились охотиться".

Дело в том, что в природе кошки подобным образом учат охотиться своих малышей. А домашние кошки переносят это поведение на людей.

Трутся о человека



Так коты демонстрируют свои товарищеские намерения / Фото Unsplash

Этот жест является символом любви и товарищеских побуждений котика. Любимцы могут тереться о ноги хозяев, когда сильно загрустили. Кроме того, так кот "метит" вас своим запахом – ведь пушистики считают хозяев своей территорией.

Также коты могут тереться и о новых людей, которые приходят в ваш дом. Так они здороваются с гостем, выражают свое доверие и вместе с тем исследуют нового человека.

Прихотливость в пище

Пушистые гурманы могут быть очень прихотливы в выборе корма. Зачастую им очень сложно подобрать рацион, который они будут есть с удовольствием.

В помощь владельцам может прийти линейка GOURMET™ PERLE DUO. С ней вы каждый день сможете радовать любимца новыми вкусами.

Какой из утонченных рецептов котик может съесть сегодня?

GOURMET™ Perle создал линейку Duo: тщательно подобранные комбинации нежных кусочков, измельченных в минифиле с изысканными мясными и рыбными вкусами, которые приготовлены с заботой и подаются во вкусной подливке на радость Вашему привередливому любимцу.

GOURMET™ Perle Duo – рецепт двойного наслаждения для поклонников утонченных деликатесов на каждый день.



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GOURMET™ PERLE DUO с океанической рыбой и тунцом

GOURMET™ PERLE DUO с лососем и сайдой

GOURMET™ PERLE DUO с телятиной и уткой

GOURMET™ PERLE DUO с курицей и говядиной

На выбор котикам предлагают корма из линейки GOURMET™ PERLE DUO с мясом: телятиной и уткой или курицей и говядиной. Среди кормов с рыбой они могут выбирать между лососем и сайдой и рыбой с тунцом.

Пушистые гурманы могут попробовать все вкусы поочередно и выбрать те, которыми будут наслаждаться ежедневно.

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В скором времени пушистые гурманы смогут отведать 2 интересных новинки из серии Gourmet Perle. Их можно найти в зоомагазинах вашего города. Детальнее о них узнавайте в следующих статьях.

Непременно побалуйте своего пушистого гурмана вкусами двойных рецептов от GOURMET™ PERLE DUO. GOURMET™ PERLE DUO – рецепт двойного наслаждения для поклонников утонченных деликатесов на каждый день.