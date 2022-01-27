Відомо, що Чачі з господарями живе в Австралії. Песик сам вигадав собі гру, де він має неочікувано "лякати" близьких.

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Лідія Шеррі зізналася, що кожного разу, піднімаючись сходами, вона повинна бути готова до того, що домашній улюбленець вискочить зі своєї схованки та налякає її.

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Крім того, жінка зазначила, що з іншими людьми Чачі також любить так грати. Проте господиня – найчастіший об'єкт жарту улюбленця. За словами Лідії Шеррі, жінка не ображається на Чачі, а іноді може і сама "лякати" чотирилапого.

Дивіться відео: як господиня "лякає" у відповідь

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