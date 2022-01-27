Пес породи самоїд, на ім'я Мілк проживає зі своїми власниками в передмісті Торонто. У неї навіть є власний канал на ютубі та сторінка в інстаграмі, які ведуть господарі песика.

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На сторінках у соціальних мережах щотижня вони викладають відео прогулянки, ігор, переодягання і купання Мілк та її друга – померанського шпіца Мокко. Днями Торонто і його околиці накрила снігова буря. Вулиці засипало снігом, що не сподобалося шпіцу, чого не скажеш про самоїда – та була у захваті від прогулянок засніженим містом.

Власник Мілк, побачивши щасливого улюбленця, вирішив потішити її ще. Тож замість того, щоб прибирати сніг з подвір'я, він навпаки загрібав його у внутрішній дворик. Чоловік витрачав час і сили на цю роботу, щоб спорудити для Мілк чарівну снігову печеру. Саму печеру з середини прикрасили гірляндою, а потрапити до неї можна прямісінько з будинку.

Снігова печера, куди можна потрапити прямо з будинку: дивитись відео

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Мілк одразу уподобала снігому печеру, і це зовсім не дивно, адже у самоїдів дуже густа і щільна шерсть, навіть взимку їм буває спекотно у сучасних будинках. Невідомо, як довго протримається нове"житло" Мілк, але поки що вона з радістю приймає в гостях малого Мокко.