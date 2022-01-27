Пес породы самоед по имени Милк проживает со своими хозяевами в пригороде Торонто. У нее даже есть собственный канал на ютубе и страница в инстаграме, которые ведут хозяева песика.

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На страницах в социальных сетях каждую неделю они выкладывают видео прогулок, игр, переодевания и купания Милк и ее друга – померанского шпица Мокко. На днях Торонто и его окрестности накрыла снежная буря. Улицы засыпало снегом, что не понравилось шпицу, чего не скажешь о самоеде – она была в восторге от прогулок по заснеженному городу.

Владелец Милк, увидев счастливого любимца, решил порадовать ее еще. Поэтому вместо того, чтобы убирать снег со двора, он загребал его во внутренний дворик. Мужчина тратил время и силы на эту работу, чтобы соорудить для Милк волшебную снежную пещеру. Саму пещеру изнутри украсили гирляндой, а попасть в нее можно прямо из дома.

Снежная пещера, куда можно попасть прямо из дома: смотреть видео

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Милк сразу облюбовала снежную пещеру, и это совсем неудивительно, ведь у самоедов очень густая и плотная шерсть, даже зимой им бывает жарко в современных домах. Неизвестно, как долго продержится новое "жилище" Милк, но пока что она с радостью принимает в гостях мелкого Мокко.