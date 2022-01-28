Собаку, яку назвали Сейді, забрали з притулку, коли йому був лише рік. Господиня Кейлі Сімек була вражена ним, адже чотирилапий дуже енергійний та готовий постійно веселитися.

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Проте Сейді має один страх – ветеринарів. Коли йому зробили перше щеплення, собака почала відмовлятися ходити до лікаря.



Сейді / Фото Kaeley Simek​

Так тривало доки он не прийшов до Ноа – "співаючого" ветеринара. Чоловік витрачає багато часу на те, аби знайти підхід та заспокоїти собаку. У своїй клініці він також відмовився від носіння білих халатів, які змушують тварин нервувати.

Під час візиту Сейді перелякано скрутилася, тому ветеринар сів на підлогу і почав грати їй на гітарі. Це допомогло собаці заспокоїтися, почати вилизувати Ноа та навіть спокійно дати йому зробити укол.



Ветеринар Ноа / Фото Dr. Noah's Ark Veterinary Clinic​

"Вын все ще боїться, але Ноа завжди знаходить час посидіти та поспілкуватися із Сейді. Ми ходимо до нього щотижня, щоб створити у собаки позитивні асоціації. У нього велике серце", – прокоментувала Кейлі Сімек.

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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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