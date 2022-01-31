Спасатели работали в охваченном огнем доме. Щенков услышали случайно – они слабенько подавали сигнал "SOS".

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Малыши забились под кровать, где их точно не увидели бы среди клубов дыма. Но им повезло и отважные пожарные вынесли из дома всех четырех.

Спасибо вам, наши лучшие в мире спасатели,
– комментируют поступок в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщили работники службы в комментариях, мама малышей также находится в безопасности – вся хвостатая семья спасена.

Спасатели чудом услышали щенков
Спасатель с песиками / Фото из фейсбука ГСЧС Украины

Пользователи сети также отреагировали на спасение малышей:

  • "Молодцы! Каждая жизнь ценна".
  • "Самые лучшие".
  • "Да, защита слабых, дело сильных".
  • "Спасибо вам, наши герои".

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Текст сообщения:

Когда запасов витаминов в организме остается критично мало, человеческое тепло и доброта помогают преодолевать серый холод зимы.
Вчера на Закарпатье из дома, охваченного огнем, наши ребята вынесли четырех крошечных щенков. Их бы и не заметили в клубах дыма. Они забились под кровать и оттуда подавали слабое "SOS".
Делайте добро, люди. Даже если это не просто, а иногда и рискованно.
Спасибо вам, наши лучшие в мире спасатели.