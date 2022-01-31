Спасатели работали в охваченном огнем доме. Щенков услышали случайно – они слабенько подавали сигнал "SOS".
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Малыши забились под кровать, где их точно не увидели бы среди клубов дыма. Но им повезло и отважные пожарные вынесли из дома всех четырех.
Спасибо вам, наши лучшие в мире спасатели,
– комментируют поступок в пресс-службе ГСЧС.
Как сообщили работники службы в комментариях, мама малышей также находится в безопасности – вся хвостатая семья спасена.
Спасатель с песиками / Фото из фейсбука ГСЧС Украины
Пользователи сети также отреагировали на спасение малышей:
- "Молодцы! Каждая жизнь ценна".
- "Самые лучшие".
- "Да, защита слабых, дело сильных".
- "Спасибо вам, наши герои".
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