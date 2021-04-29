Породы собак лабрадор и золотистый (или голден) ретривер нередко путают между собой. Впрочем, между собачками этих пород достаточно много различий, которые, возможно, и не видно на первый взгляд.

Если коротко, то одна из пород – древняя, а вторая – выведена относительно недавно. Один щенок – пушистей, второй – имеет гладкую и жесткую шерсть. Подробнее рассказываем ниже.

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Путаница в названиях пород

Ретриверы – название одного из типов охотничьих собак. Задача собак такого типа – найти и принести охотнику подстреленную добычу невредимой.

Сейчас ретриверы по классификации МКФ относятся к 8 группы и 1 секции. Тип объединяет 6 пород собак. Среди них и лабрадор-ретривер, и голден-ретривер.

Лабрадора обычно называют сокращенно без второй части. Однако официально название породы имеет и второе слово – "ретривер". Золотистого или голден, ретривера обычно называют двумя словами.

Лабрадор

Это – старая порода собак: установлено, что предки лабрадора-ретривера – рабочие собаки индейцев Канады. Точных данных о происхождении этой породы и названия нет.

Стандарт породы допускает у лабрадоров 3 варианта окраски: палевый (бледно-желтый с розовым оттенком), черный и шоколадный. Считается, что черный – начальный вариант.



Классический лабрадор палевого цвета / Фото с Unsplash

Они, пожалуй, лучшие из всех собак поводыри для незрячих людей: аккуратные, заботливые, сосредоточены. Они – прекрасные поисковики. Породу активно используют в таможенной службе, и полиции для поиска наркотических и взрывчатых веществ, следовой работы.



Лабрадор в работе пограничников Украины / Фото Кинологического учебного центра

Внешние особенности лабрадора

Шерсть у этих собак относительно короткая, равномерная по всему телу, с выраженными толстыми и заостренными на концах волосками и густым подшерстком.

Кожа отличается большим количеством сальных желез, их восковидный секрет препятствует намоканию шерсти.

Голова у лабрадора с выразительными глазами и выпуклым лбом, сухими губами, висячими ушами.

Хвост широкий у основания и плавно утончается к концу, шерсть на нем недлинная, как и по всему телу.



Шоколадный лабрадор / Фото с Unsplash

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Ретривер

Порода выведена относительно недавно, в Шотландии. Создателем золотистого ретривера является сэр Дадли Марджерибенкс, лорд Твидмаут. Он был одержим желанием вывести идеальную товарищескую собаку. Одним из главных критериев отбора при выведении голден-ретривера был окрас: собака должна была выделяться на фоне растительности, скал и болот в любую погоду и при любом освещении.

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После целенаправленного отбора и перекрестных связок удалось вывести собак, которые очень быстро завоевали симпатии многих людей.

Золотистый ретривер отличается интеллигентностью, аккуратностью, умом, спокойным темпераментом.



Голден-ретривер – значительно младшая порода, чем лабрадор / Фото с Unsplash

Внешние особенности золотистого ретривера

Согласно стандарту породы, голден-ретриверы могут иметь только один окрас – золотистый . Впрочем, оттенки его допускаются от очень светлого, кремового, до темно-золотистого.

. Впрочем, оттенки его допускаются от очень светлого, кремового, до темно-золотистого. Шерсть у этих собак мягкая, довольно длинная, с ярко выраженными подвесами на груди, животе и задней стороне конечностей.

На шее, ушах, щеках она тоже достаточно длинная. Хвост саблевидный, в вытянутом состоянии напоминает перо.

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Темный оттенок шерсти золотистого ретривера / Фото с Unsplash

Внешние отличия золотистого ретривера от лабрадора-ретривера

Разница во внешнем виде и поведении этих пород достаточно велика и очевидна даже для не кинологов.

Вот основные признаки, по которым можно понять, собака какой породы перед вами:

• Суки обеих пород примерно одинаковы по высоте, но псы золотистого ретривера больше по сравнению с собаками-лабрадорами.

• Голден-ретриверы выглядят несколько длиннее, растянутыми.

• Масса голден-ретривера немного больше.

• Шерсть у голдена длиннее.

• Морда золотистого ретривера заметно длиннее, чем у лабрадор-ретривера.

• Уши у золотистого ретривера поставленные выше линии глаз, а у лабрадора – чуть ниже.

• Цвет глаз у лабрадоров может быть черным, коричневым или желтым. У золотистых ретриверов – только коричневым.

• Хвост лабрадора покрыт короткой шерстью, а у голден-ретривера – длинной.

• Грудная клетка у лабрадора выглядит более массивной, широкой.

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Различия в поведении

Поведение собак обеих пород отличается мало. Но, в целом, голден-ретривер вдумчевее, аккуратнее. У него уравновешенный темперамент, а быстрое наступление возбуждения и торможения проявляются в равной степени. Собака легко переключается между различными задачами. Золотистого ретривера отличают следующие качества:

• интеллигентность;

• трудолюбие;

• послушание;

• дружелюбное отношение к другим собакам и незлобивость к людям

• преданность;

• интерес к обучению и дрессировке.

Лабрадор-ретривер, впрочем, может обладать теми же качествами. Но стандарт породы закрепляет их, как характерные, именно за золотистым ретривером.

Лабрадор редко будет задумываться перед выполнением команды, а для золотистых ретриверов это – одна из характерных черт. Существует шутка: если в реку бросить с берега палку, то первая собака, которая бросится – это лабрадор. А золотистый ретривер в это время будет прикидывать в уме скорость течения и рассчитывать направление ветра, а затем в рассчитанном месте получит с берега палку.

Голден-ретриверы могут длительное время наблюдать за струями дождя на оконном стекле, за ползучей улиткой. Лабрадор в аналогичной ситуации или пойдет спать, или начнет приставать к хозяину с играми.