Лабрадор и голден-ретривер: общие и отличительные черты пород
Породы собак лабрадор и золотистый (или голден) ретривер нередко путают между собой. Впрочем, между собачками этих пород достаточно много различий, которые, возможно, и не видно на первый взгляд.
Источник:Pu Zoo
Если коротко, то одна из пород – древняя, а вторая – выведена относительно недавно. Один щенок – пушистей, второй – имеет гладкую и жесткую шерсть. Подробнее рассказываем ниже.
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Путаница в названиях пород
Ретриверы – название одного из типов охотничьих собак. Задача собак такого типа – найти и принести охотнику подстреленную добычу невредимой.
Сейчас ретриверы по классификации МКФ относятся к 8 группы и 1 секции. Тип объединяет 6 пород собак. Среди них и лабрадор-ретривер, и голден-ретривер.
Лабрадора обычно называют сокращенно без второй части. Однако официально название породы имеет и второе слово – "ретривер". Золотистого или голден, ретривера обычно называют двумя словами.
Лабрадор
Это – старая порода собак: установлено, что предки лабрадора-ретривера – рабочие собаки индейцев Канады. Точных данных о происхождении этой породы и названия нет.
Стандарт породы допускает у лабрадоров 3 варианта окраски: палевый (бледно-желтый с розовым оттенком), черный и шоколадный. Считается, что черный – начальный вариант.
Классический лабрадор палевого цвета / Фото с Unsplash
Они, пожалуй, лучшие из всех собак поводыри для незрячих людей: аккуратные, заботливые, сосредоточены. Они – прекрасные поисковики. Породу активно используют в таможенной службе, и полиции для поиска наркотических и взрывчатых веществ, следовой работы.
Лабрадор в работе пограничников Украины / Фото Кинологического учебного центра
Внешние особенности лабрадора
- Шерсть у этих собак относительно короткая, равномерная по всему телу, с выраженными толстыми и заостренными на концах волосками и густым подшерстком.
- Кожа отличается большим количеством сальных желез, их восковидный секрет препятствует намоканию шерсти.
- Голова у лабрадора с выразительными глазами и выпуклым лбом, сухими губами, висячими ушами.
- Хвост широкий у основания и плавно утончается к концу, шерсть на нем недлинная, как и по всему телу.
Шоколадный лабрадор / Фото с Unsplash
Ретривер
Порода выведена относительно недавно, в Шотландии. Создателем золотистого ретривера является сэр Дадли Марджерибенкс, лорд Твидмаут. Он был одержим желанием вывести идеальную товарищескую собаку. Одним из главных критериев отбора при выведении голден-ретривера был окрас: собака должна была выделяться на фоне растительности, скал и болот в любую погоду и при любом освещении.
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После целенаправленного отбора и перекрестных связок удалось вывести собак, которые очень быстро завоевали симпатии многих людей.
Золотистый ретривер отличается интеллигентностью, аккуратностью, умом, спокойным темпераментом.
Голден-ретривер – значительно младшая порода, чем лабрадор / Фото с Unsplash
Внешние особенности золотистого ретривера
- Согласно стандарту породы, голден-ретриверы могут иметь только один окрас – золотистый. Впрочем, оттенки его допускаются от очень светлого, кремового, до темно-золотистого.
- Шерсть у этих собак мягкая, довольно длинная, с ярко выраженными подвесами на груди, животе и задней стороне конечностей.
- На шее, ушах, щеках она тоже достаточно длинная. Хвост саблевидный, в вытянутом состоянии напоминает перо.
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Темный оттенок шерсти золотистого ретривера / Фото с Unsplash
Внешние отличия золотистого ретривера от лабрадора-ретривера
Разница во внешнем виде и поведении этих пород достаточно велика и очевидна даже для не кинологов.
Вот основные признаки, по которым можно понять, собака какой породы перед вами:
• Суки обеих пород примерно одинаковы по высоте, но псы золотистого ретривера больше по сравнению с собаками-лабрадорами.
• Голден-ретриверы выглядят несколько длиннее, растянутыми.
• Масса голден-ретривера немного больше.
• Шерсть у голдена длиннее.
• Морда золотистого ретривера заметно длиннее, чем у лабрадор-ретривера.
• Уши у золотистого ретривера поставленные выше линии глаз, а у лабрадора – чуть ниже.
• Цвет глаз у лабрадоров может быть черным, коричневым или желтым. У золотистых ретриверов – только коричневым.
• Хвост лабрадора покрыт короткой шерстью, а у голден-ретривера – длинной.
• Грудная клетка у лабрадора выглядит более массивной, широкой.
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Различия в поведении
Поведение собак обеих пород отличается мало. Но, в целом, голден-ретривер вдумчевее, аккуратнее. У него уравновешенный темперамент, а быстрое наступление возбуждения и торможения проявляются в равной степени. Собака легко переключается между различными задачами. Золотистого ретривера отличают следующие качества:
• интеллигентность;
• трудолюбие;
• послушание;
• дружелюбное отношение к другим собакам и незлобивость к людям
• преданность;
• интерес к обучению и дрессировке.
Лабрадор-ретривер, впрочем, может обладать теми же качествами. Но стандарт породы закрепляет их, как характерные, именно за золотистым ретривером.
Лабрадор редко будет задумываться перед выполнением команды, а для золотистых ретриверов это – одна из характерных черт. Существует шутка: если в реку бросить с берега палку, то первая собака, которая бросится – это лабрадор. А золотистый ретривер в это время будет прикидывать в уме скорость течения и рассчитывать направление ветра, а затем в рассчитанном месте получит с берега палку.
Голден-ретриверы могут длительное время наблюдать за струями дождя на оконном стекле, за ползучей улиткой. Лабрадор в аналогичной ситуации или пойдет спать, или начнет приставать к хозяину с играми.
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