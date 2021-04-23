Собаки этой породы имеют необычную внешность: у них почти нет шерсти. Ксолоитцкуинтли происходят из Мексики, а история породы насчитывает более 5000 лет.

Второе название этой породы – мексиканская голая собака. Но не все щенки рождаются голыми. В каждом помете есть щенки с шерстью. Раньше таких собак вычеркивали из рядов породы, но в 2014 году Международная Кинологическая Федерация признала собак с шерстью соответствующими стандарту породы.

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Общие сведения о ксолоицкуинтли

Страна происхождения: Мексика

Рост: стандартные псы 46 – 60 сантиметров, миниатюрные собаки 36 – 45 сантиметров

Вес: 13,5 – 16 килограммов Продолжительность жизни: 13 – 18 лет

Собаки этой породы имеют необычную внешность / Фото vocal.media

Характерной особенностью собак породы ксолоицкуинтли являются большие уши, стоящие прямо, а также гладкая и мягкая кожа черного, серого или красноватого оттенка.

История породы



Мексиканские голые собаки имеют давнюю историю / Фото Shutterstock

Название породы можно перевести как "собака бога Ксоло". Слово "ицкуинтли" значит "собака". Точно известно, что порода существовала еще в 5000 году до нашей эры.

Собаки этой породы были известны цивилизациям тольтеков, ацтеков, мая. Мая использовали животных для ритуальных целей, они "служили" проводниками в мир мертвых.

Собак породы кс оло считали врачами, которые способны забирать болезни у людей. Считалось, что сон с псом в течение 4 дней способен снять зубную боль, колики, боли в позвоночнике и суставах. Древние цивилизации думали, что ксоло могут даже лечить паралич, сломанные кости, а также приписывали им противозачаточные свойства.

Ксоло считают породой, которая имеет естественное происхождение. То есть эти собаки возникли в процессе естественного отбора.

Особенности ухода за собаками породы ксолоицкуинтли



Ксоло нуждаются в уходе за кожей / Фото Shutterstock

Обычно собаки этой породы выбирают себе одного хозяина. При разлуке со своим человеком ксолоицкуинтли сильно страдают. Собаки очень спокойные и грациозные, их трудно спровоцировать на лай или рычание.

Собаки старейшей породы игривые и веселые. Они являются бесстрашными сторожами, которые будут защищать свою семью до последнего.

Собаки породы ксоло любят овощи. Вероятно, это сложилось исторически – ведь их родиной является регион, где выращивают большое количество овощей, в частности, кукурузы. Из-за такой страсти некоторые считают этих собак вегетарианцами. Но это не так – как и любой собаке, ксолоицкуинтли нужно получать достаточное количество белка для гармоничного развития и комфортной жизни.

Ксолоицкуинтли нуждаются в тщательном уходе за кожей, они могут даже получить солнечные ожоги как люди. Если температура на улице низкая, собакам обязательно нужна одежда.

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Интересные факты о собаках породы ксолоицкуинтли



Некоторые до сих пор верит в магическую силу этих собак / Фото Shutterstock

Собак породы ксоло использовали не только как ритуальных животных. Ацтеки разводили этих грациозных животных также для употребления в пищу. Для этого ксоло кастрировали и держали на диете из черствого хлеба, зеленого маиса и гнилого мяса. На ней животные быстро толстели. Ксолоицкуинтли считают национальным достоянием в Мексике. Сейчас там зарегистрировано около 2000 собак этой породы. Известная мексиканская художница Фрида Кало держала собак породы ксоло. Отсутствие шерсти у собаки является мутацией, которая закрепилась у этой породы. Некоторые люди в Мексике до сих пор верят, что порода имеет магические свойства.



Фрида Кало и ее мексиканские голые собаки / Фото Pinterest

Узнайте больше о породе ксолоицкуинтли

Ксолоицкуинтли – редкая порода собак. Большинство заводчиков этих собак живут в Мексике. Цены на щенка начинаются от 1000 долларов. В среднем малыш мексиканской голой собаки стоит около 3000 долларов.

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