С наступлением тепла наступает и опасный сезон: просыпаются клещи. Укус этого паразита может стать для собаки смертельно опасным. Рассказываем, как уберечь любимца от клещей и что делать, если собаку все же укусили.

Хотя клещи активизируются с наступлением тепла, "подцепить" этого паразита собака может в любое время года. Известны случаи, когда клещей находили на животных в мороз. Поэтому советы, как уберечь собаку от клещей, актуальны всегда.

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Клещи могут находиться где угодно: на газоне в частном доме, в парке, на клумбе, во дворе, в лесу и тому подобное. Даже если ваш пес не гуляет в диких местах, обрабатывать от клещей его все равно нужно.

Многие убеждены, что клещи падают с деревьев. Однако это утверждение ложное – в основном клещи подстерегают в высокой траве и кустарниках.

Осматривайте после каждой прогулки



Клещи могут быть даже в собственном дворе / Фото Unsplash

Этот метод нужно применять, даже если пес обработан специальными средствами. Каждый раз, когда приводите собаку с улицы, тщательно осмотрите ее шерсть. Особое внимание уделите местам, где тонкая кожа и меньше шерсти: между пальцами на лапах, под мышками, на животе, в ушах и на морде и тому подобное. Но клещ может вцепиться в любое место на теле, поэтому будьте внимательны.

Приучайте собаку к таким осмотрам с детства, чтобы любимец сидел спокойно.

Как достать клеща

Вопреки распространенным мифам, клещей нельзя смазывать маслом, прижигать, крутить и мыть мылом. Лучше всего – иметь в арсенале специальный клещедёр, который можно приобрести в любой ветеринарной аптеке или зоомагазине. Устройство лучше иметь каждому владельцу собаки – даже обработанное животное может укусить клещ.



Клещедёр можно носить как брелок / Фото Pinterest

Если вы не умеете или боитесь удалять клеща сами, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Клеща нужно удалить как можно быстрее – чем дольше он будет находиться в теле собаки, тем больше вредных веществ выделит.

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Что делать, если собаку укусил клещ

Клещи передают собакам такие опасные заболевания , как пироплазмоз, анаплазмоз и боррелиоз. Если ваше животное укусил клещ, лучшее решение – отдать паразита на экспертизу. Если же такой возможности нет, тщательно наблюдайте за собакой.

В случае появления каких-либо симптомов немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Такими симптомами могут быть: отказ от пищи и воды, повышение температуры, тошнота, расстройство желудка, темная моча или кал с кровью, общая слабость и вялость собаки.

Если появился хоть один симптом, езжайте к врачу немедленно. От этого зависит жизнь и здоровье вашего любимца. Болезни, которые переносят клещи, развиваются очень быстро, счет идет на часы, поэтому не пренебрегайте этими советами.

Даже если вы не находили клеща на теле собаки, но у животного появились симптомы – все равно обратитесь к врачу. Иногда клещ может укусить собаку и отпасть сам, и тогда хозяева просто не видят, что любимец оказался в опасности.

Как уберечь собаку от клещей

Перед использованием любого средства обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом!

Сегодня существует большой выбор средств, которые помогут защитить любимца.



В теплое время всегда нужно заботиться о защите своего любимца / Фото Unsplash

Вакцинация

Вакцинация не убережет собаку от укусов, но вырабатывает иммунитет от пироплазмоза и болезни Лайма. Однако вакцина имеет существенный недостаток – иммунитет, который она создает, является слишком слабым, чтобы полностью уберечь собаку от заболевания. Впрочем, в случае инфицирования, течение болезни является легким и исчезает серьезная угроза жизни животного.

Таблетки

Это средство придумали относительно недавно. Собака съедает таблетку и на несколько месяцев становится защищенной от клещей. Среди недостатков этих препаратов – высокая цена и изредка возможна негативная индивидуальная реакция организма собаки.

Ошейники

Отпугивают клещей от тела собаки. Качественные ошейники можно носить долго, в течение всего теплого сезона. Однако цена на них достаточно высока. Из недостатков – ошейник слабо защищает нижнюю часть тела, лапы и живот собаки, поэтому их нужно обрабатывать дополнительно.

Капли

Одно из самых эффективных средств от клещей. Действие капель продолжается около месяца, средство не попадает в кровь животного, а распределяется на кожном жире. Но в течение всего периода действия капель собаку нельзя купать с моющими средствами. И даже обычная вода без мыла (например, когда любимец купается в реке), несколько снижает продолжительность действия препарата.

После нанесения необходимо следить, чтобы собака не слизала капли. С этой целью их наносят на холку и между лопатками – в недоступные для собачьей морды места.

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Спреи

Спреи являются достаточно эффективным средством, однако их нужно наносить очень часто, почти каждый раз, когда идете гулять. Также спреи боятся воды, а наносить их нужно только на открытом воздухе, чтобы вы и собака не дышали ядом.

Часто спрей используют как дополнительное средство защиты, в паре с каплями или ошейником. В таком случае средство наносят на лапы, живот, заднюю часть тела собаки – туда, где может плохо "доставать" действие других препаратов.

При такой схеме нужно обязательно выбирать средства, у которых разное активное вещество. Иначе у животного может возникнуть передозировка препаратом.

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