Породи собак лабрадор і золотистий (або ґолден) ретривер нерідко плутають між собою. Втім, між песиками цих порід є досить багато відмінностей, які, можливо, і не видно на перший погляд.

Якщо коротко, то одна з порід – старша, а інша – виведена відносно нещодавно. Один песик – пухнастіший, інший – має гладку і жорсткішу шерсть. Детальніше розповідаємо нижче.

Також цікаво Лабрадудль: як і для чого схрестили лабрадора і пуделя

Плутанина у назвах порід

Ретривери – назва одного з типів мисливських собак. Завдання собак такого типу – знайти та принести мисливцеві підстрелену здобич неушкодженою.

Наразі ретривери за класифікацією МКФ належать до 8 групи і 1 секції. Тип об'єднує 6 порід собак. Серед них і лабрадор-ретривер, і ґолден-ретривер.

Лабрадора зазвичай називають скорочено без другої частини. Однак офіційно назва породи має і друге слово – "ретривер". Золотистого, або ґолден, ретривера зазвичай називають двома словами.

Лабрадор

Це – стара порода собак: встановлено, що предки лабрадора-ретривера – робочі собаки індіанців Канади. Точних даних про походження цієї породи і назви немає.

Стандарт породи допускає у лабрадорів 3 варіанти забарвлення: палевий (блідо-жовтий з рожевим відтінком), чорний і шоколадний. Вважається, що чорний – початковий варіант.



Класичний лабрадор палевого кольору / Фото з Unsplash

Вони, мабуть, найкращі з усіх собак поводирі для незрячих людей: акуратні, турботливі, зосереджені. Вони ж – прекрасні пошуковики. Породу активно використовують у митній службі, і поліції для пошуку наркотичних і вибухових речовин, слідової роботи.



Лабрадор у роботі прикордонників України / Фото Кінологічного навчального центру

Зовнішні особливості лабрадора

Шерсть у цих собак відносно коротка, рівномірна по всьому тілу, з вираженими товстими і загостреними на кінцях волосинами і густим підшерстям.

Шкіра відрізняється великою кількістю сальних залоз, їх воскоподібний секрет перешкоджає змоканню шерсті.

Голова у лабрадора з виразними очима і опуклим лобом, сухими губами, висячими вухами.

Хвіст широкий біля основи і плавно тоншає до кінця, шерсть на ньому недовга, як і по всьому тілу.

Шоколадний лабрадор / Фото з Unsplash

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Ретривер

Порода виведена відносно недавно, в Шотландії. Творцем золотистого ретривера є сер Дадлі Марджерібенкс, лорд Твідмаут. Він був одержимий бажанням вивести ідеального товариського собаку. Одним з головних критеріїв відбору при виведенні ґолден-ретривера було забарвлення: собака повинен був виділятися на тлі рослинності, скель і боліт в будь-яку погоду і при будь-якому освітленні.

Радимо прочитати Цікаві факти про шолоїцквінтлі – найстарішу породу собак у світі

Після цілеспрямованого відбору і перехресних в'язок вдалося вивести собак, які дуже швидко завоювали симпатії багатьох людей.

Золотистий ретривер відрізняється інтелігентністю, акуратністю, розумом, спокійним темпераментом.



Ґолден-ретривер – значно молодша порода, ніж лабрадор / Фото з Unsplash

Зовнішні особливості золотистого ретривера

Відповідно до стандарту породи, ґолден-ретривери можуть мати тільки один окрас – золотистий. Втім, відтінки його допускаються від дуже світлого, кремового, до темно-золотистого.

Втім, відтінки його допускаються від дуже світлого, кремового, до темно-золотистого. Шерсть у цих собак м'яка, досить довга, з яскраво вираженими підвісами на грудях, животі і задній стороні кінцівок.

На шиї, вухах, щоках вона теж досить довга. Хвіст шаблевидний, у витягнутому стані нагадує перо.

Дізнайтеся про ТОП 10 найпухнастіших порід собак



Темніший відтінок шерсті золотистого ретривера / Фото з Unsplash

Зовнішні відмінності золотистого ретривера від лабрадора-ретривера

Різниця в зовнішньому вигляді і поведінці цих порід досить велика і очевидна навіть для не кінологів.

Ось основні ознаки, за якими можна зрозуміти, собака якої породи перед вами:

• Суки обох порід приблизно однакові по висоті, але пси золотистого ретривера більші в порівнянні з псами-лабрадорами.

• Ґолден-ретривери виглядають дещо довшими, розтягнутими.

• Маса ґолден-ретривера трохи більша.

• Шерсть у ґолдена довша.

• Морда золотистого ретривера помітно довша, ніж у лабрадор-ретривера.

• Вуха у золотистого ретривера поставлені вище лінії очей, а у лабрадора – трохи нижче.

• Колір очей у лабрадорів може бути чорним, коричневим або жовтим. У золотистих ретриверів – тільки коричневим.

• Хвіст лабрадора покритий короткою шерстю, а у ґолден-ретривера – довгою.

• Грудна клітина у лабрадора виглядає більш масивною, широкою.

Читайте ще Найкращі собаки для квартири та дітей: ТОП 30 маленьких та середніх порід

Відмінності в поведінці

Поведінка собак обох порід відрізняється мало. Але, в цілому, ґолден-ретривер вдумливіший, акуратніший. У нього врівноважений темперамент, а швидке настання збудження і гальмування проявляються у рівній мірі. Собака легко перемикається між різними завданнями. Золотистого ретривера відрізняють наступні якості:

• інтелігентність;

• працьовитість;

• послух;

• приязне ставлення до інших собак та незлостивість до людей;

• відданість;

• інтерес до навчання і дресування.

Лабрадор-ретривер, втім, може володіти тими ж якостями. Але стандарт породи закріплює їх, як характерні, саме за золотистим ретривером.

Лабрадор рідко буде замислюватися перед виконанням команди, а для золотистих ретриверів це – одна з характерних рис. Існує жарт: якщо в річку кинути з берега палицю, то перша собака, яка кинеться – це лабрадор. А золотистий ретривер в цей час буде прикидати розумом швидкість течії і розраховувати напрямок вітру, а потім в розрахованому місці дістане з берега палицю.

Ґолден-ретривери можуть тривалий час спостерігати за струменями дощу на віконному склі, за повзучим равликом. Лабрадор в аналогічній ситуації або піде спати, або почне приставати до господаря з іграми.