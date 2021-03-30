Мы собрали список из 30 пород собак разных размеров: маленьких и средних. Эти породы подойдут для жизни в квартире, а также станут верными друзьями вашим детям.

Когда появляется желание завести четвероногого друга, то каждый владелец задумывается о том, какую породу приобрести. Пород существует множество, поэтому можно подобрать собаку любого размера. Воспитанники могут отличаться по требованиям в уходе, классическими качествами характера, которые присущи той или иной породе. Если для содержание во дворе подходит большинству собак, то для небольших городских квартир выбирать четвероногого друга нужно тщательно – читайте нашу подборку ТОП 30 пород собак.

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Как выбрать собаку для квартиры

При выборе породы собаки для квартиры подумайте о том, насколько четвероногому другу будет комфортно в вашем доме, как будут все члены вашей семьи уживаться вместе. Вот несколько важных моментов, которые следует учесть:

Размер собаки. Мелкие породы не так сильно нуждаются в просторном жилье, им для активного бега часто хватает площади квартиры, а для выгула будет достаточно небольшого сквера возле дома. Но всегда есть и исключения. Так, например, бигли очень подвижны, им нужны ежедневные длительные прогулки. То есть рядом с домом должен быть большой парк, лес или поле. Активность собаки. Обычно природные качества питомца гораздо важнее его размера. Так, бойцовским или служебным собакам часто проще приспособиться к небольшому жилью. А вот представителям охранных и охотничьих пород – сложнее. Особенности поведения. Если в квартире не особо хорошая звукоизоляция, то собака, которая любит лаять, вполне может стать причиной разногласий с соседями. Нюансы ухода. Многим породам нужен специальный уход, например, регулярный тримминг. Важно хорошо подумать, готовы ли вы уделять время таким моментам. Не стоит заводить длинношерстного питомца, если вы не готовы постоянно убирать шерсть с ковров. Внимание владельца. Если вы часто заняты, много времени проводите на работе и собака будет оставаться одна, то лучше выбирайте представителей спокойных пород. Они легче переносят одиночество.

Маленькие собаки для квартиры

Наибольшую популярность среди городских жителей получили представители маленьких пород собак для квартиры.

Папильон, папийон или континентальный той-спаниель

Это собака-компаньон с подвижными, легкими, открытыми как крылья бабочки, ушками. Благодаря своему интеллекту папильоны занимают первое место среди декоративных пород и девятое место среди пород в мире. По характеру эти собаки веселые, жизнерадостные и ласковые. Папильоны хорошо поддаются дрессировке и воспитанию, отлично уживаются с детьми и другими домашними животными. Они преданы, подвижны, требуют много внимания и долгих прогулок. Хотя папильон – это длинношерстная порода, сильной сезонной линьки не будет благодаря отсутствию подшерстка. Но время от времени эти собаки нуждаются в гигиенической стрижке.



Папильоны – очень красивые собаки / Фото Pinimg

Йоркширский терьер

Это идеальная порода для городской квартиры. Йоркширские терьеры имеют живой и подвижный характер, дружелюбны к детям. Они являются отличными компаньонами и охранниками, чутко реагируют на появление посторонних людей. Легко обучаются, хорошо переносят путешествия, не требовательны к долгим прогулкам. Йорки почти не линяют, поскольку их длинная шерсть лишена подшерстка. Но понадобится регулярное расчесывание и груминг, чтобы поддерживать их внешний вид в безупречном состоянии. Минусы – частая склонность к аллергии, агрессия к другим животным.



Йоркширские терьеры – замечательные компаньоны / Фото Picpik

Мопс

Эти собаки являются одними из древнейших представителей декоративных пород. Очень хорошо подходят для небольшой квартиры и неопытных людей, не нуждаются в длительных прогулках, легко подстраиваются под образ жизни хозяина. Мопсы имеют хорошие способности к дрессировке, послушны и уравновешены. Поскольку эти собаки неравнодушны к пище и при этом не склонны к активному образу жизни, то нередко у них диагностируют ожирение. Поэтому их рациону важно уделять должное внимание.



Мопсы не требуют длительных прогулок / Фото static.dw.com

Французский бульдог

Живой характер, высокий уровень активности, послушание, умение постоять за себя или членов семьи – вот отличительные черты этой породы. Такая собака-компаньон станет отличным решением для семьи с маленькими детьми, пожилой пары или одинокого человека. Французские бульдоги остро нуждаются во внимании хозяина, готовы сопровождать его при любой возможности. Им не нужны долгие прогулки, сильная физическая активность. Французские бульдоги мало шумят, редко лают, но пускают слюни и линяют, подвержены метеоризму. Имеют хорошую память, но трудно поддаются дрессировке из-за упрямства. Необходимо расчесывать их несколько раз в неделю и ежедневно следить за чистотой кожных складок на морде.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



Бульдоги любят внимание / Фото Petsi

Чихуахуа

Характер у собак этой породы уравновешенный и дружелюбный, поэтому они часто становятся активными участниками детских игр. Чихуахуа ведут себя ненавязчиво, не требуют повышенного внимания от хозяина, но у них могут случаться вспышки ревности. Они легко переносят вынужденное бездействие, их можно смело брать с собой в поездки и путешествия.



С чихуахуа можно путешествовать / Фото pet365

Такса

Живой характер собак этой породы делают их замечательными друзьями для детей. Таксы всегда готовы к активным играм и забавам. Это охотничья порода собак, поэтому ее важно занимать на период отсутствия людей в доме, например, приобрести специальные игрушки. Таксы хорошо поддаются дрессировке. Но они не всегда уживаются с другими питомцами, виной тому – охотничьи инстинкты. Есть 3 варианта породы в зависимости от размеров: кроличья такса, карликовая и стандартная. Гладкошерстные породы неприхотливы в уходе, а вот жосткошерстним понадобится тримминг дважды в год и регулярное вычесывание.



Таксе нужно немало физических нагрузок / Фото Doggy-boom

Той-терьер

Собаки этой породы неприхотливы в уходе, им не нужны длительные прогулки. Доброжелательный характер, преданность и хорошая память – основные черты той-терьеров. Они редко подают голос и достаточно хорошо ладят с детьми школьного возраста. Требуют дрессировки, находятся в постоянном движении. Они не слезают с рук и не переносят одиночество. Имеют чувствительную психику, избыток эмоций может привести к тряске животного, поэтому не подойдут семьям с маленькими детьми. Той-терьеры не переносят холод.



Той-терьеры имеют чувствительную психику / Фото Purinaone

Бостон-терьер

Невероятно умные, послушные и простые собаки с уравновешенным и доброжелательным характером. Бостон-терьер быстро станет незаменимым участником детских игр. При этом он легко переносит одиночество в течение рабочего дня хозяина. Хорошо относится к другим животным в доме. Отлично поддается дрессировке. В США бостон-терьер является самой популярной городской породой собак . Эти любимцы забавно храпят во сне, а когда не спят, то могут выдавать характерное фырканье и смешно повизгивать. Лояльны по отношению к другим людям, но обнаруживают и охранные качества, если чувствуют угрозу. В жару страдают от перегрева, а в холода эти собаки мерзнут. Шерсть не требует особого ухода, а вот область вокруг носа и складки нужно протирать время от времени.



Бостон-терьер прекрасно подойдет для города / Фото Lapkins

Пекинес

Эти собаки имеют доброжелательный характер, отлично ладят с детьми и другими животными в доме, не требуют длительных прогулок или серьезных физических нагрузок. Имеют склонность к ожирению. Пекинесы способны скрасить одиночество, это собаки-компаньоны, которые требуют внимания. Идеальный вариант для одинокого человека или пожилой пары. Во сне они могут выдавать необычные забавные звуки, напоминающие храп или хриплое сопение. Легко переносят одиночество, не вредят в квартире, не лают без причины. Пекинесы не любят процесс дрессировки, их важно регулярно вычесывать. Имеют выраженный комплекс Наполеона, из-за чего испытывают необузданную агрессию к большим собакам.



Пекинесы достаточно спокойные и рассудительные / Фото Osnmedia

Бишон фризе

Эти собаки активные, умные, ласковые, игривые, хорошо поддаются дрессировке и запоминают новые команды. Они станут отличными партнерами для детей по играм, с радостью будут сопровождать хозяина на прогулках и в путешествиях. Бишон фризе не требует длительных и очень активных прогулок, поэтому станет отличным компаньоном для пожилых людей. Эта очень спокойная собака с уравновешенной психикой не будет лаять по пустякам, но всегда сообщит о приходе чужого звонким лаем. Бишон фризе прекрасно ладит с другими домашними питомцами и обожает детей, эта порода известна своей удивительной вежливостью. Обязателен уход за шерстью собаки, она не линяет, но требует регулярного вычесывания, желательно посещение грумера.



Эти собаки очень умные / Фото Decordog

Померанский шпиц

Это невероятно доброжелательная и общительная порода собак. Они преданные и умные, легко поддаются дрессировке. Любят детей, прекрасный вариант компаньонов. Ш пицы не требуют серьезных физических нагрузок, но им необходимы длительные прогулки. Подстраиваются под стиль жизни хозяина, плохо перенося разлуку с ним и одиночество. Неплохо уживаются с другими животными. Необходим уход за шерстью. Лают на незнакомцев и просто так на любой шорох. Упрямы, могут проявлять доминантность, не подходят для начинающих, слабохарактерных людей.



Шпицы любят длительные прогулки / Фото Zoofanat

Аффенпинчер

Это смышленые собаки с хорошим поведением, которых можно считать образцовыми домашними любимцами. По характеру они веселые, добродушные, любознательные, любят общение с людьми. Аффенпинчеры самостоятельные, активные и слегка упрямые, любят участвовать во всех происшествиях и поездках вместе с хозяином. По своей натуре они – альпинисты, поскольку любят постоянно куда-то залезать и карабкаться. Всегда готовы защитить хозяина и с этой целью могут атаковать даже самого огромного соперника. Аффенпинчеры трудно поддаются дрессировке, поскольку отвлекаются на все вокруг. Это прекрасный вариант семейной собаки. Аффенпинчеры прекрасно переносят путешествия.



Собаки этой породы с радостью проводят время с хозяином / Фото Lapkins

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Австралийский терьер

Внешне эти собаки напоминают йорка из-за того, что выведены путем скрещивания йоркширского и керн-терьера. Они относятся к охотничьим породам, могут быть хорошими сторожами. Отличаются умом, храбростью, крепким телосложением. Австралийские терьеры громко лают, извещая хозяев об опасности. Они преданы всем членам семьи, прекрасные компаньоны в сложных и длительных путешествиях. Любят подвижные веселые игры, но не требуют обязательного присутствия хозяина.

Австралийские терьеры хорошо ладят с другими животными и детьми. Им необходимы физические нагрузки и длительные прогулки для поддержания мышц в тонусе. Из-за сильного и самодостаточного характера в дрессировке могут возникнуть проблемы. Шерсть необходимо регулярно расчесывать, но тримминг не нужен. Линька проходит почти незаметно.



Как и все терьеры, эти собаки требуют значительных нагрузок / Фото Doggy-boom

Американский той-фокстерьер

Это умная, смелая, доброжелательная, активная и любознательна собачка станет идеальным питомцем для семьи и надежным товарищем для активных людей. Американский той-фокстерьер легко поддается обучению и быстро адаптируется к любому образу жизни владельца. Представители породы имеют игривый, энергичный и жизнерадостный характер, поэтому станут отличным компаньоном для детей и пожилых людей. Своей смелостью американские той-фокстерьеры не уступают большим породам. Они обожают детей хозяина, с удовольствием занимаются различными видами спорта для собак, показывая отличные результаты. Прекрасно уживаются с другими животными. Правильно обученные собаки этой породы могут заниматься канистерапией (помощь детям и взрослым в физической, психологической или социальной реабилитации).



Это замечательные собаки-компаньоны / Фото Hidogs

Цвергшнауцер, карликовый шнауцер или миниатюрный шнауцер

Эта порода считается самой маленькой служебной собакой в мире. Такие любимцы энергичные, умные и бесстрашные, поэтому прекрасно подойдут для активных людей. Цвергшнауцер – чуткий сторож и отличный компаньон. Порода славится не только высоким интеллектом, но и постоянным стремлением к занятости. Такие собаки легко привыкают к новой обстановке, сообразительные, послушные и любят похвалу. Это прекрасный вариант для семей с детьми, благодаря устойчивой психике. Цвергшнауцеры легко находят общий язык с другими домашними питомцами. Эти собаки нуждаются в ежедневных активных прогулках, хорошо переносят жару и холод, любят гулять в дождь. Уход за цвергшнауцерами трудоемкий и обязательный, им необходим регулярный тримминг. У них жесткая шерсть, поэтому они почти не линяют.



Цвергшнауцеры очень умные / Фото Wikimedia

Японский хин

Представители породы имеют спокойный характер, хорошие манеры, не лают зря. Хины требуют постоянного общения и любви. Не требуют тяжелого ухода за собой, постоянных расчесываний, шерсть не сваливается в колтуны. Также хины не нуждаются в тримминге и различных стрижках. Благодаря минимальному количеству подшерстка линька проходит незаметно. Они не побеспокоят лишним лаем ваших соседей, не требовательны к долгим прогулкам.



Японские хины достаточно спокойные / Фото Stores

Левретка (малая итальянский борзая, итальянский грейхаунд)

Прекрасный вариант для любителей борзых, которые не могут позволить себе содержать большого питомца. Это собака одного хозяина, которая уважает всех членов семьи. Левретки грациозные и элегантные, нежные и игривые, повадками сильно похожи на кошек и любят сидеть на руках. Они не требуют длительных прогулок, но чрезвычайно выносливы. Легко поддаются дресировке. Много левреток от природы робкие. Отлично подойдут как одиноким людям, так и семьям с активными детьми школьного возраста. Хорошо уживаются с другими домашними любимцами. Чувствительны к холоду из-за отсутствия шерсти.



Левретки могут бегать очень быстро / Фото Lapkins

Ши-тцу

Эти собаки дружелюбны, добры, умны и энергичны. Отличные компаньоны и для пожилых людей, и для большой семьи с детьми школьного возраста. Ши-тцу очень пред аны членам семьи, в которой живут, они не выбирают одного хозяина. Есть сторожевые качества, но характер спокойный, почти не лают. Не требуют больших физических нагрузок, очень активного образа жизни, но обойтись без регулярных прогулок с небольшими элементами дрессировки нельзя. Ши-тцу плохо переносят одиночество, им необходимы внимание и общение. Любят детей, никогда не проявляют к ним агрессии, снисходя к их выходкам. Хорошо ладят с другими животными. Уход за ши-тцу непростой, эти собаки нуждаются в вычесывании, тримминге.



Собаки этой породы любят внимание и общение / Фото Stores.royal-canin

Джек-рассел-терьер

Относится к охотничьим породам, считается лучшим охотником на лис. Выносливые, жизнерадостные, энергичные и ловкие джек-рассел-терьеры станут отличным выбором активных людей. Любят большую часть времени проводить в прыжках с мячом, летающими тарелками и другими игрушками. Эти собаки нуждаются в длительных и активных прогулках с различными играми, пробежками и дрессировкой. Они не подойдут пожилым людям или тем, кто слишком занят. Джек-рассел-терьеры хорошо ладят с детьми, легко приспосабливаются к любому климату. Ввести их в состояние агрессии достаточно сложно, но они не просто уживаются с другими мелкими животными из-за охотничьего инстинкта.



Джек-расселы требуют много внимания и серьезные физические нагрузки / Фото Sobaky.info

Вест-хайленд-уайт-терьер

Это собака-компаньон с яркими охотничьими способностями. Она станет верным спутником в путешествиях и надежным другом для активных людей. По своему характеру представители этой породы преданные, жизнерадостные, ласковые, активные, игривые. С удовольствием занимаются аджилити, фристайлом, фризби и любым активным спортом. Вест-хайленд-уайт-терьеры прекрасно уживаются в семьях с детьми старше 7 лет. Терпеливое отношение к детям хозяина редко распространяется на незнакомых детей на улице. Неплохо ладят с другими домашними животными. Без причины не лают, хорошо поддаются дрессировке, настойчивы и терпеливы. В одиночестве могут побыть, но недолго. Любят бегать на природе, рыть норы. Вест-хайленды склонны к аллергии, так что потребуют правильного рациона без исключений. Шерсть жесткая, прямая, не линяет, но когда она отмирает, то не выпадает, а остается на теле. Поэтому эти собаки нуждаются в регулярном тримминге (каждые несколько месяцев), расчесывании.



Эти псы хорошо ладят с детьми и другими животными / Фото krutiks.love

Средние собаки для квартиры

Кроме представителей небольших пород для квартиры подойдут и некоторые собаки средних размеров.

Бордер-колли

Эти собаки являются самой умной породой в мире по результатам исследований Университета Британской Колумбии . Были выведены как пастушья порода, но сегодня часто привлекаются к участию в спасательных и поисковых работах. Также из бордер-колли выходят дисциплинированные поводыри. Они отличаются спокойным и уравновешенным характером, не проявляют агрессии, хорошо относятся к другим животным. Бордер-колли легко поддаются дрессировке, послушные. Любят детей, могут "пасти" их целыми днями. Требуют частого вычесывания шерсти, а также длительных прогулок и активных игр, учитывая склонность к ожирению. Предпочтут любую двигательную активность, чем лежание на коврике. Не имеют себе равных в соревновательных видах спорта (например, в аджилити).



Бордер-колли требуют значительных нагрузок / Фото O-prirode

Басенджи (африканская нелающая собака)

Относятся к охотничьим породам и отличаются тем, что совершенно не лают. Басенджи известны своей ловкостью, скоростью, спокойным характером. Они умные, сообразительные, любознательные, но не очень хорошо поддаются дрессировке. Отлично ладят с детьми и кошками. Подходят для людей, страдающих аллергией на шерсть. К посторонним относятся с недоверием. Басенджи – энергичные собаки, которые любят постоянно находиться в движении, поэтому это идеальный вариант для активных людей. Прогулки должны быть длительными и наполнеными физическими нагрузками и дрессировкой. Басенджи хорошо воспринимают аджилити, с удовольствием преодолевают препятствия. Эти собаки своенравные, упрямые, могут портить вещи владельца (сначала их воруют, а потом грызут).



Басенджи никогда не лают / Фото sobaky.info

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки активны, невероятно подвижные и доброжелательные, относятся к охотничьим. Они станут идеальными друзьями для игр. Охранные качества слабые, но незнакомцев встречают громким лаем. Легко обучаются, не переносят одиночество и разлуку, любят ласку, сидеть на руках. Имеют мягкий и покладистый характер, тактичны, хорошо относятся к детям. Уход за шерстью минимальный, в питании неприхотливы. Легко уживаются с другими питомцами (за исключением потенциальных объектов для охоты – кроликов, морских свинок). Кавалер-кинг-чарльз-спаниели требуют активных игр, регулярных прогулок.



Эти собаки общительные и добрые / Фото lapki.pet

Вельш-корги

Сначала эти собаки выводились как пастушьи, сегодня же они являются прекрасными компаньонами. Корги прекрасно поддаются дрессировке, любвеобильные, умные, послушные и не склонны к доминированию. Они станут прекрасными друзьями для детей, так как стоически выдерживают все их выходки. Отличаются почти полным отсутствием агрессивности. Корги любят трогать хозяина лапой или подталкивать его носом. Требуют человеческого общества, но ненавязчивы. Груминг необходим дважды в год в период линьки. Любят активные игры, им необходимы физические нагрузки и длительные прогулки. Бесстрашные, имеют хорошие охранные качества. На удивление разговорчивы, корги выражают свои эмоции не только лаем и скулением. Склонны к перееданию, поэтому важно следить за их питанием.



Корги любят внимание / Фото Wikia

Шелти

Шелти часто считают уменьшенной копией колли, но это не так. Хотя эти собаки также относятся к пастушьим породам. Они игривые, энергичные и преданные, очень интересные и умные. Имеют деликатный характер и по-настоящему преданы только одному человеку. Надежные стражи, которые всегда стремятся угодить хозяину. Обожают детей, готовы с ними возиться целыми днями. Требуют долгого выгула, регулярных физических нагрузок. Шелти являются достаточно громкими собаками, которые любят звонко и долго лаять. Они не переносят одиночество, поэтому не подойдут трудоголикам. Подозрительны к незнакомцам, но не проявляют агрессию к другим собакам. Расчесывать шелти нужно через день, а во время линьки – дважды в день.



Шелти не любят одиночество / Фото Lapkins

Пудель

Это доброжелательная и уравновешенная порода. Отличное решение для семейной пары с детьми. Эти собаки ненавязчивые, хотя и любят общение. Они умны, быстро учатся, послушны, любят играть в воде. Прекрасно ладят с детьми, незнакомцами, другими домашними животными. Активные, способны выдерживать большие физические нагрузки, требуют длительных прогулок. Пудели являются собаками-долгожителями, отличаются неприхотливостью. Они хорошие компаньоны, но плохие сторожа, поскольку доброжелательны ко всем людям. Линяют редко, но требуют частого вычесывания шерсти и регулярных стрижек.



Пудели умные, их легко дрессировать / Фото Porodicobak

Шарпей

Собака этой породы прекрасно подойдет для одинокого человека, который готов посвятить ей все свободное время. Характер у шарпея сложный, дрессировка проходит непросто. В семье никого не выделяют. Могут проявлять агрессию к посторонним людям и животным, имеют яркие сторожевые качества. Легко бросаются в драку. Т ребуют длительных прогулок и активных игр. Им хватает редкого вычесывания шерсти, но складки нужно протирать регулярно в течение дня, устраняя вредные бактерии, которые могут привести к раздражению кожи.



Шарпеи требуют бережного ухода / Фото sobaky.info

Китайская хохлатая

Представителей этой породы можно отнести как к маленьким, так и в средним. Некоторые собаки весят 4-6 кг, но есть разновидности, которые достигают 8-10 кг. Китайские хохлатые имеют кроткий нрав, они ласковые и преданные. Хорошо ладят с детьми, имеющими минимальные охранные качества. Могут долго лаять на незнакомых людей, проявлять к ним агрессию. Они не требуют длительных прогулок. Большинство этих собак с любовью воспринимают одного, выбранного ими человека или нескольких людей. Китайские хохлатые очень боятся холода, но нормально воспринимают жаркую погоду. Требуют частого вычесывания, тримминга, имеют чувствительную кожу.



Собаки этой породы ласковые и преданные / Фото Lapkins

Бигль

Это активные, доброжелательные, умные и жизнерадостные собаки, которые относятся к охотничьим породам. Их единственным минусом является сложность дрессировки из-за их хитрости. Шерсть бигля не требует сложного ухода, достаточно регулярного вычесывания. Эти собаки не требовательны к питанию, но для них нужны физические нагрузки, поскольку у них есть склонность к ожирению. Отлично ладят с детьми и другими животными, прекрасные компаньоны, не проявляют агрессии к окружающим. Уход за шерстью минимальный.



Бигли очень активные, с ними нужно много гулять / Фото petsi.net

Миниатюрный бультерьер

Представители этой породы имеют прекрасно развитые охранные качества. Они любят детей и будут защищать их, даже если реальной угрозы нет. Неприхотливы в питании, уход за шерстяным покровом не принесет хлопот. Дрессировка может быть трудной из-за упрямого и своевольного характера. Без социализации и дрессировки бультерьеры могут быть агрессивными по отношению к другим собакам, животным и незнакомцам. Страдают без внимания, не любят оставаться в одиночестве. Им необходимы длительные прогулки с элементами тренировки и игр. Собаки этой породы – не лучший выбор для новичков, мягких и неопытных владельцев.



Миниатюрные бультерьеры не любят оставаться в одиночестве / Фото Aquarium-fish-home

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