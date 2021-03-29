Оптическая иллюзия: женщина потеряла черную собаку в комнате – попробуйте ее найти
Владелица полностью черного пса сняла видео, на котором сначала невозможно увидеть собаку. Попробуйте свои силы и вы.
Источник:тикток Leah Malone
Пес надежно спрятался от посторонних глаз. И только при приближении кадра его становится заметно.
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Если не смогли найти собаку на фото, то она здесь:
Черную собаку на фото может заметить только внимательный человек / Фото Leah Malone / TikTok
Когда кадр приблизили, собаку стало хорошо заметно.
Пес случайно спрятался / Фото Leah Malone / TikTok
Видео, загруженное в тикток пользователем Leah Malone стало вирусным в сети. Оно набрало более 2,5 миллиона просмотров.
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