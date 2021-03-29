Владелица полностью черного пса сняла видео, на котором сначала невозможно увидеть собаку. Попробуйте свои силы и вы.

Пес надежно спрятался от посторонних глаз. И только при приближении кадра его становится заметно.

Курьезно 10 забавных случаев, когда кошки отказались обниматься: фото

Если не смогли найти собаку на фото, то она здесь:



Черную собаку на фото может заметить только внимательный человек / Фото Leah Malone / TikTok

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Когда кадр приблизили, собаку стало хорошо заметно.



Пес случайно спрятался / Фото Leah Malone / TikTok