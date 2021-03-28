Кошки – не такие уж и милые животные, они умеют защитить себя с помощью когтей и зубов. Иногда кошки даже неожиданно защищаются от владельцев, которые решили обнять любимца.

Только посмотрите, как эти симпатичные животные говорят своим владельцам уверенное: "Нет". Фотографии кошек, которые отказывают своим владельцам в милых объятиях, точно заставят вас улыбнуться. Интересно Велопутешественница Нала: кошка, которая проехала 16 тысяч километров Выпустите меня немедленно / Фото Boredpanda Вцепился в дверь и отказывается двигаться дальше / Фото Boredpanda Никаких поцелуев / Фото Boredpanda Кажется, этот кот хочет вызвать полицию, которая убережет его от объятий / Фото Boredpanda Эта кошка не любит селфи / Фото Boredpanda Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Достаточно фотографироваться со мной, человек / Фото Boredpanda

Никаких поцелуев! / Фото Boredpanda

Оставь меня в покое, человек / Фото Boredpanda

Прекратите немедленно / Фото Boredpanda Читайте Слишком много кожи: из-за патологии шарпей стал популярным в сети

Этот кот будто кричит: "Спасите" / Фото Boredpanda