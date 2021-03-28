10 забавных случаев, когда кошки отказались обниматься: фото
Кошки – не такие уж и милые животные, они умеют защитить себя с помощью когтей и зубов. Иногда кошки даже неожиданно защищаются от владельцев, которые решили обнять любимца.
Источник:Boredpanda
Только посмотрите, как эти симпатичные животные говорят своим владельцам уверенное: "Нет". Фотографии кошек, которые отказывают своим владельцам в милых объятиях, точно заставят вас улыбнуться.
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Выпустите меня немедленно / Фото Boredpanda
Вцепился в дверь и отказывается двигаться дальше / Фото Boredpanda
Никаких поцелуев / Фото Boredpanda
Кажется, этот кот хочет вызвать полицию, которая убережет его от объятий / Фото Boredpanda
Эта кошка не любит селфи / Фото Boredpanda
Достаточно фотографироваться со мной, человек / Фото Boredpanda
Никаких поцелуев! / Фото Boredpanda
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