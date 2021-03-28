Кішки – не такі вже й милі тваринки, вони вміють захистити себе за допомогою кігтів та зубів. Іноді кішки навіть несподівано захищаються від власників, які вирішили обійняти улюбленця.

Тільки погляньте, як ці симпатичні тварини кажуть своїм власникам впевнене: "Ні". Фотографії кішок, що відмовляють своїм власникам у милих обіймах, точно змусять вас посміхнутися. Цікаво Киця-веломандрівниця Нала: муркотунка, яка проїхала 16 тисяч кілометрів Випустіть мене негайно / Фото Boredpanda Вчепився у двері й відмовляється рухатися далі / Фото Boredpanda Жодних поцілунків / Фото Boredpanda Здається, цей кіт хоче викликати поліцію, яка вбереже його від обіймів / Фото Boredpanda Ця кішка не любить селфі / Фото Boredpanda Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Досить фотографуватися зі мною, людино / Фото Boredpanda

Жодних поцілунків! / Фото Boredpanda

Дай мені спокій, людино / Фото Boredpanda

Припиніть негайно / Фото Boredpanda Читайте Забагато шкіри: через патологію шарпей став популярним в мережі

Цей кіт ніби кричить: "Рятуйте" / Фото Boredpanda