10 кумедних випадків, коли кішки відмовилися обійматися: фото
Кішки – не такі вже й милі тваринки, вони вміють захистити себе за допомогою кігтів та зубів. Іноді кішки навіть несподівано захищаються від власників, які вирішили обійняти улюбленця.
Джерело:Boredpanda
Тільки погляньте, як ці симпатичні тварини кажуть своїм власникам впевнене: "Ні". Фотографії кішок, що відмовляють своїм власникам у милих обіймах, точно змусять вас посміхнутися.
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Випустіть мене негайно / Фото Boredpanda
Вчепився у двері й відмовляється рухатися далі / Фото Boredpanda
Жодних поцілунків / Фото Boredpanda
Здається, цей кіт хоче викликати поліцію, яка вбереже його від обіймів / Фото Boredpanda
Ця кішка не любить селфі / Фото Boredpanda
Досить фотографуватися зі мною, людино / Фото Boredpanda
Жодних поцілунків! / Фото Boredpanda
Дай мені спокій, людино / Фото Boredpanda
Припиніть негайно / Фото Boredpanda
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Цей кіт ніби кричить: "Рятуйте" / Фото Boredpanda
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