Шестимесячный щенок шарпея по кличке Харви получил большую популярность в инстаграме. Все благодаря редкой патологии, которая делает его непохожим на других собак.

Из-за своей особенности щенок не мог видеть до 5 месяцев. Ветеринарам даже пришлось спасать малыша от лишней кожи над глазами.

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Пес похож на небрежно брошенный плед / Фото harvey.thesharpei / Instagram

Хозяйка собаки опубликовала ее фото в сети. Щенок стал популярным, потому что имеет столько складок, его почти невозможно отличить от небрежно брошенного пледа или полотенца.

"Мама" собаки – 22-летняя испанка Тереза Молл Аргуимбау. Девушка живет на острове Менорка со своими воспитанниками.

По словам девушки, Харви – ее наиболее "морщинистый" любимец. Шарпей требует особого внимания и ухода. Дважды в день ему нужно чистить и дезинфицировать все складки. Если этого не делать, коже собаки угрожают воспаления и инфекции.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Пес родился вместе с братом и сестрой – Луи и Доной. Но из всех щенков именно Харви имел больше всего морщин.

Так как кожа нависала над глазами, собака не могла полноценно видеть. Ветеринарам пришлось накладывать швы, чтобы помочь щенку открыть глаза шире.

Еженедельно приходилось водить малыша к врачу, чтобы поправить швы. Лишь через несколько месяцев шарпей наконец смог посмотреть на мир.



Харви с братом и сестрой / Фото harvey.thesharpei / Instagram

В течение нескольких месяцев он натыкался на двери, стулья, столы, кровати и не мог играть, потому что боялся пошевелиться, – рассказывает хозяйка.

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