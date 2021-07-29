Предлагаем обзор 10 пород собак, которые могут стать хорошими друзьями для тех, кто имеет аллергию. Однако стоит изначально предостеречь: абсолютно любая собака все же может вызвать аллергию.

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Аллергия на собак: как возникает и какие факторы главные

Каждая собака выделяет белки: именно они провоцируют аллергию у человека. Эти белки содержатся в слюне, в частицах кожи, в слезных и носовых выделениях, мочи животного. В большом количестве они цепляются за шерсть и разносятся по всему пространству, где находится собака.

Обратите внимание! Аллергия на шерсть собаки – не совсем точная характеристика, хотя очень распространена в речи. Даже голая собака выделяет аллергенные белки, содержащиеся в его слюне.

Гипоаллергенные животные из-за своих биологических особенностей вызывают аллергию реже других. Такие собаки производят минимум аллергенов, которые к тому же слабо распространяются.



Везде, где находится собака, есть ее аллергены / Фото с Unsplash

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Главные черты собак, которые выделяют минимум аллергенов:

Небольшой размер. От этого напрямую зависит объем выделенных белков и количество шерсти.

Шелковистая шерсть. Она, в отличие от жестких колючих иголок, не рассыпается вокруг и не застревает в складках мебели и одежды.

Редкая линька. Здесь все просто: чем меньше шерсти выпадает, тем легче будет аллергику.

Спокойный характер. Чем чаще лает собака, тем больше слюны она распространяет вокруг.

Породы гипоаллергенных собак

Пудель

Пудели не имеют подшерстка, который значительно линяет, поэтому люди гораздо реже страдают аллергией на них.



Шерсть пуделя мало линяет / Фото с Unsplash

К слову, порода лабрадудль была выведена именно для аллергиков: это смесь лабрадора и пуделя, которая значительно меньше линяет и не распространяет аллергены, но является такой же активной и послушной, как лабрадор.

Мальтийская собака

Это маленькие, игривые собачки, которых считают гипоаллергенными. Мальтийские собаки – замечательные домашние животные-спутники для тех, кто страдает легкой или умеренной аллергией на собак.



Мальтийская болонка тоже выделяет меньше аллергенов / Фото с Unsplash

Китайская хохлатая собака

Только взглянув на нее сразу замечаешь преимущество: практическое отсутствие шерсти. Тело хохлатой собаки голое, а небольшие островки шерсти есть на голове, хвосте и лапах.



Хохлатая собака – частый гость выставок / Фото с dailypaws

У китайских хохлатых собак мало перхоти, слюны и они редко линяют.

Бишон фризе

Это еще одна собака, которую считают гипоаллергенной. Бишон-фризе – это маленькие щенки с яркими и мягкими характерами. Поскольку их вьющиеся белое пальто образует мало перхоти, они реже вызывают аллергические реакции.

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У этой породы значительно меньше линька / Фото с Unsplash

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Шолоицквинтли

Собаки этой породы имеют необычную внешность: у них почти нет шерсти. Шолоицквинтли происходят из Мексики, поэтому их второе название – мексиканская голая собака . Именно из-за отсутствия шерсти их считают гипоаллергенными.



В каждом помете все же рождается собака с шерстью / Фото Shutterstock

Йоркширский терьер

Несмотря на небольшие размеры йоркширского терьера, они эффективные собаки-охранники благодаря своему защитному характеру. Шерсть у них длинная, прямая и шелковистая на ощупь.



Йоркширские терьеры – идеальные квартирные жители / Фото с Unsplash

Ши-тцу

Ши-тцу имеют волос вместо меха и линяют гораздо меньше, чем другие породы. Таким образом, они, как правило, реже влияют на людей с аллергией. Однако тем, кто страдает аллергией на собачью слюну и лупу, следует быть осторожным и прежде, чем заводить ее, провести "тестовую встречу".



Ши-тцу могут иметь длинную прямую шерсть, если ее не подстригать / Фото с Unsplash

Шнауцеры

Шнауцеры – это группа собак, которая объединяет три породы:

митшнауцер;

миниатюрный шнауцер;

ризеншнауцер.

Все три из них считаются гипоаллергенными. Они имеют короткий, жилавый верхний и мягкий подшерсток, который редко линяет.

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Шнауцеры насчитывают три группы пород, в зависимости от размеров / Фото с Unsplash

Португальская водяная собака

Собака большого размера, достаточно умная и вообще дружелюбная. Их шерсть напоминает мех пуделя – она ​​мягкая и пушистая и, как правило, не линяет.



Португальская собака является высокой и массивной / Фото с pettime

Басенджи

Басенджи – выведенная охотничья собака, которая происходит из Центральной Африки. Это очень умные, спортивные собаки с большим интересом. Они вообще почти не линяют, а это значит, что могут быть подходящими для тех, кто страдает аллергией на собак.



Басенджи имеют короткую шерсть, которая почти не линяет / Фото с Unsplash

Напоследок о важном

Людям с аллергией категорически нельзя пренебрегать уходом за собакой: если она и гипоаллергенна, то все равно требует вычесывания и купания. Животное должна быть чистым и здоровым. К тому же очень важно регулярно водить его на осмотры к ветеринару.