Аллергия на шерсть кошек: как с помощью корма для кошек можно нейтрализовать* аллерген
Люди с аллергией на шерсть кошек имеют возможность безопасно управлять аллергенами котов. Purina® Pro Plan® LiveClear® – революционный корм для кошек*, который уменьшает уровень аллергена на шерсти и перхоти кошек. Этот инновационный* продукт уже доступен в Украине.
Источник:Purina
Как работает Pro Plan® LiveClear®
Многие люди считают, что аллергическую реакцию вызывают шерсть или частицы кожи. Впрочем, это не совсем так.
На самом деле основным аллергеном котов является Fel d1. Его производят все кошки: независимо от породы, возраста, длины шерсти, пола или веса тела*. Этот аллерген образуется в слюнных железах котов. Когда кот вылизывается, аллерген попадает на шерсть и перхоть, а после – распространяется в окружающей среде.
Белок Fel d 1 является основным аллергеном кошек, вызывая реакции у 95% лиц, чувствительных к аллергенам котов.
Корм Pro Plan® LiveClear® содержит особый белок, получаемый из яиц. Когда коты едят Pro Plan® LiveClear®, белок связывается с Fel d1 в слюне и нейтрализует его.
Доказано, что количество аллергенов на шерсти и перхоти кошек снижается в среднем на 47%*, начиная с третьей недели ежедневного кормления.
Десятки лет исследований для поиска безопасного решения
Этот корм является кульминацией десятилетнего исследования Purina®, посвященного поиску безопасного, эффективного способа решения проблемы аллергии. Инновационный подход был представлен учеными Европейской академии аллергии на иммунологическом конгрессе в 2019 году.
Исследование показало, что ингредиент яичного продукта, который покрывает корм LiveClear, является безопасным для кота. Согласно исследованию Purina®, когда котов кормили рационом, который включает этот яичный продукт, у 97% из них произошло снижение уровня активного Fel d1 на шерсти и перхоти.
Откройте для себя разницу уже через три недели
В опубликованном исследовании было доказано, что кормление рационом Pro Plan LiveClear снижает уровень аллергенов на шерсти и перхоти кошек в среднем на 47%*, начиная с третьей недели ежедневного кормления.
Ключевой ингредиент нейтрализует аллерген Fel d1 в слюне кошек. Это безопасный подход для кошек, который не влияет на выработку Fel d1 и общую физиологию кота.
Рацион PRO PLAN® LiveClear® не заменяет другие способы снижения уровня аллергенов, но является еще одним способом, который может способствовать уменьшению аллергенной нагрузки в доме, где живет кот.
Перед применением рекомендуется обратиться к Вашему ветеринарному врачу.
Виды корма Pro Plan® LiveClear®
Pro Plan® LiveClear® – это не просто невероятный прорыв в подходе к снижению уровня аллергенов у котов. Это также полноценный рацион*, который способствует долгой и здоровой жизни вашего кота.
Линейка продукции учитывает возраст и особенности Вашего любимца.
Pro Plan® LiveClear® для котят младше одного года
- Поддерживает здоровье иммунной системы благодаря содержанию высококачественного белка и витаминов С и Е.
- Способствует здоровому пищеварению благодаря содержанию натуральных пребиотиков.
- Помогает поддерживать здоровое развитие мозга и зрения благодаря содержанию ДГК.
Pro Plan® LiveClear® для взрослых стерилизованных кошек старше одного года
- Поддерживает здоровье мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
- Поддерживает здоровье почек благодаря специальному комплексу питательных веществ, который содержит антиоксиданты, аргинин и омега-3 жирные кислоты.
- Поддерживает оптимальный вес тела за счет высокого уровня белка, содержания клетчатки и низкого уровня углеводов.
Pro Plan® LiveClear® для зрелых стерилизованных котов в возрасте от 7 лет
- Поддерживает ключевые жизненно важные функции (иммунную, мочевыделительную, пищеварительную) для длительной, здоровой жизни благодаря запатентованному комплексу пребиотиков, антиоксидантов, омега-3 и -6 жирных кислот.
- Поддерживает здоровье мочевыводящей системы благодаря сбалансированному содержанию минеральных веществ.
- Поддерживает оптимальный вес тела за счет высокого уровня белка, содержания клетчатки и низкого уровня углеводов
Pro Plan® LiveClear® можно приобрести в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.
* Satyaraj E. et al, Immunity Inflammation and Disease. 2019; 7(2):68-73
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