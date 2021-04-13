Люди с аллергией на шерсть кошек имеют возможность безопасно управлять аллергенами котов. Purina® Pro Plan® LiveClear® – революционный корм для кошек*, который уменьшает уровень аллергена на шерсти и перхоти кошек. Этот инновационный* продукт уже доступен в Украине.

Как работает Pro Plan® LiveClear®

Многие люди считают, что аллергическую реакцию вызывают шерсть или частицы кожи. Впрочем, это не совсем так.

На самом деле основным аллергеном котов является Fel d1. Его производят все кошки: независимо от породы, возраста, длины шерсти, пола или веса тела*. Этот аллерген образуется в слюнных железах котов. Когда кот вылизывается, аллерген попадает на шерсть и перхоть, а после – распространяется в окружающей среде.

Белок Fel d 1 является основным аллергеном кошек, вызывая реакции у 95% лиц, чувствительных к аллергенам котов.

Корм Pro Plan® LiveClear® содержит особый белок, получаемый из яиц. Когда коты едят Pro Plan® LiveClear®, белок связывается с Fel d1 в слюне и нейтрализует его .

Доказано, что количество аллергенов на шерсти и перхоти кошек снижается в среднем на 47%*, начиная с третьей недели ежедневного кормления.

Десятки лет исследований для поиска безопасного решения

Этот корм является кульминацией десятилетнего исследования Purina®, посвященного поиску безопасного, эффективного способа решения проблемы аллергии. Инновационный подход был представлен учеными Европейской академии аллергии на иммунологическом конгрессе в 2019 году.

Исследование показало, что ингредиент яичного продукта, который покрывает корм LiveClear, является безопасным для кота. Согласно исследованию Purina ® , когда котов кормили рационом, который включает этот яичный продукт, у 97% из них произошло снижение уровня акт ивного Fel d1 на шерсти и перхоти.

Откройте для себя разницу уже через три недели

В опубликованном исследовании было доказано, что кормление рационом Pro Plan LiveClear снижает уровень аллергенов на шерсти и перхоти кошек в среднем на 47%*, начиная с третьей недели ежедневного кормления.

Ключевой ингредиент нейтрализует аллерген Fel d1 в слюне кошек. Это безопасный подход для кошек, который не влияет на выработку Fel d1 и общую физиологию кота.

Рацион PRO PLAN® LiveClear® не заменяет другие способы снижения уровня аллергенов, но является еще одним способом, который может способствовать уменьшению аллергенной нагрузки в доме, где живет кот.

Перед применением рекомендуется обратиться к Вашему ветеринарному врачу.