Люди з алергією на шерсть котів мають можливість безпечно управляти алергенами котів. Purina® Pro Plan® LiveClear® – революційний корм для котів*, який зменшує рівень алергену на шерсті та лупі котів. Цей інноваційний* продукт уже доступний в Україні.

Як працює Pro Plan® LiveClear®

Багато людей вважають, що алергічну реакцію викликають шерсть або частки шкіри. Втім, це не зовсім так.

Насправді основним алергеном котів є Fel d1. Його виробляють усі коти: незалежно від породи, віку, довжини шерсті, статі або ваги тіла*. Цей алерген утворюється в слинних залозах котів. Коли кіт вилизується, алерген потрапляє на шерсть та лупу і розповсюджується в навколишньому середовищі.

Білок Fel d 1 є основним алергеном котів, викликаючи реакції у 95% осіб, чутливих до алергенів котів.

Корм Pro Plan® LiveClear® містить особливий білок, який отримується з яєць. Коли коти їдять Pro Plan® LiveClear®, білок зв'язується з Fel d1 в слині і нейтралізує його.

Доведено, що кількість алергенів на шерсті та лупі котів знижується в середньому на 47%*, починаючи з третього тижня щоденного годування.

Десятки років досліджень для пошуку безпечного рішення

Цей корм є кульмінацією десятилітнього дослідження Purina®, присвяченого пошуку безпечного, ефективного способу вирішення проблеми алергії. Інноваційний підхід був представлений вченими Європейської академії алергії на Імунологічному конгресі у 2019 році.

Дослідження показало, що інгредієнт яєчного продукту, який покриває корм LiveClear, є безпечним для кота. Згідно з дослідженням Purina®, коли котів годували раціоном, що включає цей яєчний продукт, у 97% з них відбулося зниження рівня активного Fel d1 на шерсті та лупі.

Відкрийте для себе різницю вже за три тижні

В опублікованому дослідженні було доведено, що годування раціоном Pro Plan LiveClear знижує рівень алергенів на шерсті та лупі котів в середньому на 47%*, починаючи з третього тижня щоденного годування.

Ключовий інгредієнт нейтралізує алерген Fel d1 в слині котів. Це безпечний підхід для котів, який не впливає на вироблення Fel d1 та загальну фізіологію кота.

Раціон PRO PLAN® LiveClear® не замінює інші способи зниження рівня алергенів, але є ще одним заходом, який може сприяти зменшенню алергенного навантаження в будинку, де живе кіт.

Перед застосуванням рекомендовано звернутися до Вашого ветеринарного лікаря.