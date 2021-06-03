Ризеншнауцер выглядит сильным, импозантным и независимым, но на самом деле по характеру он добродушный . Этот пес может ладить с другими собаками и с кошками, но ему необходима ранняя социализация.

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Любимая собака немцев, полиции и Никулина

Ризеншнауцер – порода собак, которая имеет корни от древних пастушьих собак Германии. Родиной ризеншнауцера считают земли Баварии и Вюртемберга, но историки не могут точно сказать , когда же возникла эта порода.

Есть несколько теорий происхождения этой породы, наиболее распространенная из них та, что ризеншнауцер был выведен для помощи скотоводам и пастухам.



Родина ризеншнауцера – Бавария или Вюртемберг / Фото с petsi.net

Ризеншнауцер скорее всего возник от скрещивания овчарки, черного немецкого дога и миттельшнауцера с большими гладкошерстными собаками.

Несколько сотен лет, этих собак использовали не только как пастушьих, но и как охранников и даже на охоте. За века эта собака стала универсальной: ее использовали и на пограничных постах, и на заводах, и просто как квартирного любимца.

В первом десятилетии XX века, в Германии ризеншнауцера взяли в полицию, где он имел большой успех. В Берлине ризеншнауцер стал основной полицейской собакой. Впоследствии, он распространился и в другие страны Европы и США.

Кстати, именно ризеншнауцер Федя был одним из самых любимых собак советского актера Юрия Никулина.



Никулин и его ризеншнауцер / Фото с ptichka.ru

Ризеншнауцер: основные черты

Ризеншнауцер – самый крупный пес в группе шнауцеров .

Это большая, импозантная, крепкая собака достаточно квадратной формы.

Взрослые собаки имеют рост 65 – 70 сантиметров, а взрослые суки - 60 – 65 сантиметров, весят примерно по 45 килограммов.

Череп у него крепкий, с плоским лбом. Переход ото лба к морде хорошо выражен. Морда клиновидной формы, суженная к мочке носа. Нос черного цвета, достаточно велик. Спинка носа прямая. Челюсть сильная и мускулистая.

Ризеншнауцер выносливый, неприхотливый, легко приспосабливается к различным условиям, быстро дрессируется.

Шерсть ризеншнауцера

В соответствии с согласованным стандартом породы по FCI , шерсть должна быть жесткой и плотной. Она состоит из подшерстка и среднего по длине верхнего слоя, который лежит близко к телу.

Верхний слой шершавый и достаточно длинный, не является ни щетинистым, ни волнистым. Типичная особенность – не мягкая борода на морде и "кустик" бровей, которые немного затеняют глаза.



Ризеншнауцер с "правильной" бородкой и бровями / Фото с petsi.net

Цвет ризеншнауцера:

чисто черный с черным подшерстком;

перец и соль.

При разведении собаки цвета "перец и соль" цель заводчиков – среднее затенение и равномерно распределенный, хорошо пигментированный цвет черного перца и серый подшерсток. Допускают оттенки от темно-железного серого до серебристо-серого.



Ризеншнауцер цвета "соль и перец" / Фото с wikipedia.org

Во всех цветовых вариациях должна быть темная маска, которая гармонично адаптируется к соответствующему цвету.

Характер ризеншнауцера

Представители этой породы одни из самых преданных и верных друзей . Они прекрасные компаньоны для разных людей: поладят как с детьми, так и с пожилыми людьми. Эти собаки отважные, смелые, волевые.

Благодаря высоко развитому интеллекту ризеншнауцер быстро учатся и приспосабливаются к любым условиям. Эти собаки становятся отличными полицейскими и успешно работают в службах уголовного розыска, участвуют в спасательных операциях.