Кажется, что существует огромное количество вариантов пищевого рациона для кошек и собак, и вы непременно столкнетесь с вопросом: "Какой корм лучше подходит моему любимцу?".



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Хорошая новость: вне зависимости от образа жизни, возраста и состояния здоровья любимца, всегда можно найти лучший и оптимальный вариант корма, который будет идеальным именно для вашего животного. Если нет медицинских противопоказаний, окончательный выбор сухого или консервированного корма для кота или собаки остается за вами (и, конечно же, за вашим пушистым другом!).

Но что делать, если ваш ветеринарный врач назначил вашему любимцу специальную ветеринарную диету?

Сегодня есть огромное количество кормов, которые были созданы для кошек и собак, страдающих определенными заболеваниями. Более того, многие из рекомендованных ветеринарными врачами диетических продуктов играют ключевую роль в современной ветеринарной практике.

Перед тем, как поступить в продажу, каждая формула проходит клинические испытания, в ходе которых подтверждается правильный баланс питательных веществ и микроэлементов в составе корма, а также строгое соответствие продукта всем необходимым пищевым потребностям организма животных.

Рекомендуемые ветеринарными врачами диеты в комплексной терапии применяются для диетического питания кошек и собак, страдающих от таких заболеваний:

пищевой аллергии или гиперчувствительности,

дерматита и кожных заболеваний,

заболеваний пищеварительной системы: например, болезней кишечника, запора, рвоты и диареи,

хронических болезней почек,

заболеваний мочевого пузыря,

заболеваний печени.

Также доступны специализированные диеты, способствующие быстрому выздоровлению кошек после длительного голодания или тяжелой болезни, например, при реабилитации после операций.

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Линейка ВЕТЕРИНАРНЫХ ДИЕТ PURINA® PRO PLAN® создана, чтобы помочь ветеринарам обеспечить пищевую поддержку определенных состояний здоровья кошек и собак. Линейка ветеринарных диет позволяет ветеринарам усилить эффективность общего протокола лечения с помощью целевых научно обоснованных и проверенных формул.

Некоторые хозяева кормят своих питомцев смесью сухого и влажного корма, ведь порой кот или собака хочет утром лакомиться влажным кормом, а сухим перекусывать в течение дня. Возможно, вам просто нужно предложить своему любимцу оба вида корма на выбор – и вы очень быстро поймете, какой из них нравится вашему пушистому другу больше.

Главное, чтобы продукты для питания были выбраны из линейки одного производителя. Как кормить питомца сухим и влажным кормом, указано на упаковке. Как правило, суточная норма консервированного продукта составляет примерно четверть от общего объема.

Поскольку влажные корма нравятся котам и собакам больше сухих, животные поглощают смешанный рацион с большим аппетитом. В случае, если вы неправильно рассчитали норму, возникает риск переедания. Это может привести к увеличению веса, сбоя в работе почек и печени, болезней сердца.

Чтобы не подвергать любимца неоправданному риску, прежде чем применять такую ​​схему кормления, посоветуйтесь с ветеринаром и подберите продукты, безопасные для здоровья питомца.