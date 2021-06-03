Ризеншнауцер виглядає сильним, імпозантним і незалежним, але насправді за характером він лагідний. Цей пес може ладнати з іншими собаками та з котами, але йому необхідна рання соціалізація.
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Улюблена собака німців, поліції і Нікуліна
Ризеншнауцер – порода собак, яка має корені від давніх пастуших собак Німеччини. Батьківщиною ризеншнауцера вважають землі Баварії і Вюртемберга, але історики не можуть точно сказати, коли ж саме виникла ця порода.
Є кілька теорій походження цієї породи, найбільш поширена з них та, що ризеншнауцер був виведений для допомоги скотарям і пастухам.
Батьківщина ризеншнауцера – Баварія чи Вюртемберг / Фото з petsi.net
Ризеншнауцер швидше за все виник від схрещування вівчарки, чорного німецького дога і міттельшнауцера з великими гладкошерстими собаками.
Кілька сотень років, цих собак використовували не лише як пастуших, але і як охоронців і навіть на полюванні. За століття ця собака стала універсальною: її використовували і на прикордонних постах, і на заводах, і просто як квартирного улюбленця.
У першому десятилітті XX століття, в Німеччині ризеншнауцера взяли у поліцію, і він мав чималий успіх. У Берліні ризеншнауцер став основною поліцейською собакою. Згодом, він поширився і в інші країни Європи і США.
До речі, саме ризеншнауцер Федя був одним з найулюбленіших собак радянського актора Юрія Нікуліна.
Нікулін і його ризеншнауцер / Фото з ptichka.ru
Ризеншнауцер: основні риси
- Ризеншнауцер – найбільший пес у групі шнауцерів.
- Це великий, імпозантний, пильний, міцний собака досить квадратної форми.
- Дорослі пси мають зріст 65 – 70 сантиметрів, а дорослі суки – 60 – 65 сантиметрів, важать приблизно по 45 кілограмів.
- Череп у нього міцний, з плоским лобом. Перехід від лоба до морди добре виражений. Морда клиноподібної форми, звужена до мочки носа. Ніс чорного кольору, досить великий. Спинка носа пряма. Щелепа сильна і м'язиста.
- Ризеншнауцер витривалий, невибагливий, легко пристосовується до різних умов, швидко дресується.
Шерсть ризеншнауцера
Згідно з погодженим стандартом породи за FCI, шерсть повинна бути жорсткою і щільною. Вона складається з підшерстка і середнього за довжиною верхнього шару, що лежить близько до тіла.
Верхній шар шорсткий і достатньо довгий, не є ні щетинистим, ні хвилястим. Типова особливість – не м'яка борода на морді та "кущик" брів, які трохи затінюють очі.
Ризеншнауцер з "правильною" борідкою і бровами / Фото з petsi.net
Колір ризеншнауцера:
- чисто чорний з чорним підшерстям;
- перець і сіль.
При розведенні собаки кольору "перець і сіль" метою заводчиків є середнє затінення і рівномірно розподілений, добре пігментований, колір чорного перцю і сіре підшерстя. Допускають відтінки від темно-залізного сірого до сріблясто-сірого.
Ризеншнауцер кольору "сіль і перець" / Фото з wikipedia.org
У всіх колірних варіаціях повинна бути темна маска, яка гармонійно адаптується до відповідного кольору.
Характер ризеншнауцера
Представники цієї породи одні з найвідданіших і найвірніших друзів. Вони прекрасні компаньйони для різних людей: порозуміються як з дітьми, так і з людьми похилого віку. Ці собаки відважні, сміливі, вольові.
Завдяки високо розвиненому інтелекту ризеншнауцери швидко навчаються і пристосовуються до будь-яких умов. Ці собаки стають відмінними поліцейськими і успішно працюють в службах кримінального розшуку, беруть участь в рятувальних операціях.