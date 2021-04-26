Бишон фризе: особенности ухода за декоративной породой собак
Бишон фризе – маленькая порода собак из рода болонок (бишонов). Порода происходит из Франции. Визуально бишоны напоминают белую тучку.
Источник:belanta.vet
Это замечательная семейная собака, которая может стать хорошим компаньоном для детей и пожилых людей. Однако уход за бишонами имеет определенные особенности, поэтому лучше узнать об этом как можно больше еще до момента покупки собаки.
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История породы бишон фризе
Бишон фризе в переводе с французского языка означает "кудрявая болонка". На звание родины этой породы претендует не только Франция, но и Бельгия.
Бишоны всегда были чисто декоративной породой. С их длинной кудрявой шерстью делали разные процедуры: оригинально стригли, украшали драгоценными камнями и тому подобное. Собаки этой породы служили для того, чтобы подчеркнуть статус владельца.
Собак этой породы ранее держали только аристократы / Фото Unsplash
Специалисты считают, что бишон фризе происходят от тенерифських болонок – породы, которая была выведена для охоты на крыс. Другая версия: предками бишонов стали собаки породы водяной спаниель.
В XV бишоны были популярны в домах аристократов. Король Генрих III обожал кудрявых болонок и никогда с ними не расставался. Но впоследствии порода потеряла свою элитарность, и белоснежные собачки начали появляться и в домах простых людей.
Характеристики породы
Вес: 3 – 6 килограммов.
Рост: до 30 сантиметров.
Продолжительность жизни: 14 – 18 лет.
Главная особенность породы – замечательная шерсть. Верхний слой шерсти достаточно грубый и кудрявый, а подшерсток – мягкий и приятный на ощупь.
Щенки могут иметь бежевый, кремовый или золотистый оттенок шерсти, но в период взросления шерсть обычно становится белой.
Собаки породы бишон фризе имеют достаточно крепкое здоровье. Эти собачки нуждаются в регулярных прогулках, а еще – требуют много эмоционального контакта с хозяевами.
Однако есть и определенные болезни, характерные для бишонов: среди них сахарный диабет, эпилепсия, дисплазия суставов, мочекаменная болезнь и другие.
Обязательно нужно следить за питанием бишона и не давать собаке переедать. Иначе начнутся проблемы с весом, сердцем, сосудами и тому подобное.
Бишонам делают интересные стрижки / Фото Unsplash
Из-за несбалансированного рациона у бишонов может развиться не только ожирение, но и аллергия. При подозрении на аллергию ветеринарный врач должен назначить собаке монодиету.
Характер собак породы бишон фризе
Бишоны имеют веселый нрав и быстро становятся любимцами всей семьи. Они добрые, любят играть, а еще – послушные и легко поддаются дрессировке. Однако бишонам нужно много внимания, они – очень общительные собаки.
Благодаря доброму и веселому характеру бишон фризе может стать идеальной собакой для семьи с детьми. Однако нужно следить, чтобы дети не воспринимали маленькую собаку как игрушку и относились к ней с уважением.
Иногда бишоны могут быть упрямыми, но хозяевам нужно быть последовательными и настойчивыми – тогда они смогут воспитать замечательного компаньона.
Бишон фризе хорошие компаньоны, которые с радостью будут гулять с вами / Фото Unsplash
Особенности ухода за бишон фризе
Главной сложностью является уход за шерстью. Бишона нужно регулярно купать, стричь и тримминговать (удалять отмершую шерсть вручную). Тем, кто хочет выставлять свою собаку на выставках, не советуют даже надевать на собаку ошейник – потому что он вытирает шерсть на шее.
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Существуют достаточно интересные варианты стрижек для бишонов, поэтому ваш любимец непременно станет "звездой" среди соседей и людей, которых вы встретите на прогулке.
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