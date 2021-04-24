Звездный тренер более 20 лет дрессирует собак для популярных фильмов и сериалов. Через ее руки прошли хвостатые герои "Гарри Поттера", "Игры престолов", "101 далматинца" и других фильмов.

Джулия тренирует своих подопечных минимум 4 раза в день. Ключевыми составляющими успеха она считает терпение и последовательность.

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Терпение – это абсолютная ключевая вещь; надо быть терпеливым. Не расстраивайтесь, будьте последовательными. Вы не можете провести тренировочную сессию, а потом через месяц сделать еще одну и ожидать, что животное запомнит, – советует Тоттман.

К животным нужно относиться с уважением. Нельзя раздражать собаку, например, давая ей одну и ту же команду много раз подряд.



Важно не торопиться и понимать свою собаку / Фото Pixabay

Занятия с животными должны быть веселыми и не изнурительными. Вы не сможете научить животное разным "фокусам", пока не изучите с ним фундаментальные упражнения на послушание и выдержку.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Всегда начинайте с простых вещей. Дайте собаке понять, что вы от нее хотите. Тогда тренировки пойдут быстрее. Первая, базовая часть тренировок может показаться немного скучной и длинной, но после ее прохождения результаты будут появляться быстрее.



Тренировки обязательно должны быть регулярными / Фото Pixabay

Что делать, если у животного сложное поведение

Никогда не спешите на тренировках с собакой, которая пережила стресс, долго жила на улице или в приюте, имеет определенные проблемы со здоровьем. Дайте ей время.

Нужно медленно социализировать таких собак. Прогуливайтесь в местах, где есть люди, играйте с собакой неподалеку от них. Приучайте собаку к присутствию других людей вокруг. Но делайте это мягко, постепенно.

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Важно понимать потребности каждого животного – что нужно конкретно вашей собаке, чтобы она не боялась и чувствовала себя уверенно. Только тогда животное сможет жить счастливой жизнью.