Очень полезное приложение: поможет найти потерянных собак по отпечатку носа
Компания IAMS создала приложение, с помощью которого каждый сможет помочь потерянной собаке через мобильный телефон. Достаточно отсканировать камерой уникальный отпечаток носа животного.
Источник:People
Теперь любой прохожий сможет помочь найти хозяев потерянной собаки. Для этого только нужно установить специальное приложение и приставить его к носу четвероногого.
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Приложение NOSEiD от IAMS поможет потерянным собакам можно скорее попасть домой. В нем используются технологии поиска изображения для сканирования отпечатка носа животного.
Отпечаток носа каждой собаки – уникален. Эта особенность поможет вернуть потерянное животное домой даже тогда, если оно не имеет адресника или чипа.
Приложение сканирует собачий нос / Фото IAMS
Владельцы собак должны установить приложение, создать профиль своей собаки и отсканировать ее нос. Отпечаток носа собаки похож на отпечатки человеческих пальцев – каждый из них уникален. Также в профиль добавляют фотографии и описание собаки.
Если собака, зарегистрированная в приложении, пропадет, владелец может об этом сообщить. Тогда другие пользователи приложения получат оповещения и будут внимательными к собакам на улице.
Любой человек, который найдет потерянное животное, также может установить приложение, отсканировать нос собаки и связаться с владельцем.
Сейчас тестируют бета-версию приложения и оно доступно в американском городе Нэшвилл и его окрестностях. Существуют версии для Apple и Android.
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Узнайте, как будет работать приложение
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