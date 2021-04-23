Компания IAMS создала приложение, с помощью которого каждый сможет помочь потерянной собаке через мобильный телефон. Достаточно отсканировать камерой уникальный отпечаток носа животного.

Теперь любой прохожий сможет помочь найти хозяев потерянной собаки. Для этого только нужно установить специальное приложение и приставить его к носу четвероногого.

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Приложение NOSEiD от IAMS поможет потерянным собакам можно скорее попасть домой. В нем используются технологии поиска изображения для сканирования отпечатка носа животного.

Отпечаток носа каждой собаки – уникален. Эта особенность поможет вернуть потерянное животное домой даже тогда, если оно не имеет адресника или чипа.



Приложение сканирует собачий нос / Фото IAMS

Владельцы собак должны установить приложение, создать профиль своей собаки и отсканировать ее нос. Отпечаток носа собаки похож на отпечатки человеческих пальцев – каждый из них уникален. Также в профиль добавляют фотографии и описание собаки.

Если собака, зарегистрированная в приложении, пропадет, владелец может об этом сообщить. Тогда другие пользователи приложения получат оповещения и будут внимательными к собакам на улице.

Любой человек, который найдет потерянное животное, также может установить приложение, отсканировать нос собаки и связаться с владельцем.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Сейчас тестируют бета-версию приложения и оно доступно в американском городе Нэшвилл и его окрестностях. Существуют версии для Apple и Android.

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