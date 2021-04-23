Компанія IAMS створила додаток, за допомогою якого кожен зможе допомогти загубленому собаці через мобільний телефон. Достатньо зісканувати камерою унікальний відбиток носа тварини.

Тепер будь-який перехожий зможе допомогти знайти господарів загубленого собаки. Для цього тільки потрібно встановити спеціальний додаток і приставити його до носа чотирилапого.

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Додаток NOSEiD від IAMS допоможе загубленим собакам якомога скоріше потрапити додому. У ньому використовують технологію пошуку зображення для сканування відбитку носа тварини.

Відбиток носа кожного собаки – унікальний. Ця особливість допоможе повернути загублену тварину додому навіть тоді, якщо вона не має адресника або чипа.



Додаток сканує собачий ніс / Фото IAMS

Власники собак мають встановити додаток, створити профіль свого собаки та зісканувати його ніс. Відбиток носа собаки схожий до відбитків людських пальців – кожен із них є унікальним. Також до профілю додають фотографії та опис собаки.

Якщо собака, зареєстрований у додатку, пропаде, власник може про це повідомити. Тоді інші користувачі додатку отримають сповіщення й будуть уважними до собак на вулиці.

Будь-то, хто знайде загублену тварину, також може встановити додаток, відсканувати ніс собаки й зв'язатися з власником.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Наразі тестують бета-версію додатку і він доступний в американському місті Нешвілл та його околицях. Існують версії для Apple та Android.

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Дізнайтеся, як буде працювати додаток