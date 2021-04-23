С 7 по 23 апреля 2021 в США отмечают неделю идентификации домашних животных. Каждый ответственный владелец должен обязательно позаботиться о том, чтобы его собака или кошка смогли вернуться домой, если потеряются.

В Украине еще не обрела популярность услуга чипирования любимцев микрочипами. Обычно микрочипы используют владельцы породистых племенных животных, а также те, кто хочет уехать с любимцем за границу.

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Специалисты посчитали, что каждое третье домашнее животное в какой-то момент своей жизни теряется. Среди животных, попадающих в приюты, 50 – 60% когда-то были домашними. Поэтому очень важно помочь своему любимцу вернуться домой.

Какие бывают способы идентификации животных

Микрочип

Это крошечная капсула, которая вживляется под кожу животного. Каждому микрочипу присваивают специальный код, который вносится в международную базу. Данные чипа можно считывать с помощью специального сканера, которые есть у ветеринарных клиниках, приютах, организациях по спасению животных и тому подобное.

Среди преимуществ чипа – он останется с вашим животным навсегда, никогда не потеряется и не исчезнет, ​​в отличие от ошейника с адресником, например.



Каждый хозяин должен позаботиться об идентификации своего животного / Фото Unsplash

Клеймо

Клеймо для животных – это небольшая татуировка на коже, которая вмещает цифро-буквенный код. Как правило, в клейме указывают данные о питомнике, где родилась породистая собака. Среди преимуществ клейма – его можно увидеть невооруженным глазом, для этого не нужны специальные устройства.

Однако обычно клеймо не сообщает информации именно о владельце собаки, поэтому клеймение не исключает использования других способов идентификации.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Адресник



Адресник – простой и дешевый способ идентификации / Фото Wolcha

Это самый простой способ идентифицировать свое животное, доступный каждому.

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Сегодня существует много видов адресников, которые можно выбирать по вкусу. Из недостатков – собака или кошка могут потерять ошейник с адресником, или же его могут украсть.

Что делать, если вы нашли домашнюю собаку или кошку?



Если нашли на улице домашнее животное, не оставляйте его в беде / Фото Unsplash

Сфотографируйте животное, опубликуйте его фотографии на своей странице в социальных сетях и в группах вашего города. Попросите пользователей о максимальном репосте. В объявлении о найденном животном укажите максимальное количество информации: в каком районе вы нашли или заметили животное, укажите точное время, попробуйте рассмотреть пол животного, возраст (щенок / котенок, взрослая или старая собака, или кошка). Опишите животное, попробуйте рассмотреть его особые приметы, породу, отметьте, есть ли на животном ошейник. Если собака или кошка идут в руки, попробуйте рассмотреть на ней адресник с номером телефона. Если есть возможность, заберите находку домой, или отвезите в ветеринарную клинику либо в приют на период, пока будете искать хозяев. Если хозяева не найдутся, животное можно пристроить в хорошие руки, поэтому не бойтесь брать потерянную собаку или кота. Если вы забрали животное с улицы, продолжайте делать объявления в социальных сетях. Также нужно распечатать бумажные объявления с фотографией животного и расклеить их в той местности, где вы нашли собаку или кошку. Если хозяева не пользуются интернетом, они смогут увидеть объявления. Можно оставить свои контакты в ветеринарных клиниках – вдруг владельцы обратятся туда. Бывают случаи, когда собака или кошка не идут в руки – тогда попробуйте хотя бы сфотографировать животное, а также зафиксировать время и место, где ее нашли, и направление, в котором она побежала. Если можете, придержите животное и поищите объявления о поиске различных тематических группах по поиску, например, в фейсбуке. Существуют всеукраинские группы и локальные. Часто хозяева, которые потеряли животное, готовы приехать за ним в течение 15 – 30 минут, и вам не нужно будет забирать его домой.

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