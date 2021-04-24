Зіркова тренерка понад 20 років дресирує собак для популярних фільмів та серіалів. Крізь її руки пройшли хвостаті герої "Гаррі Поттера", "Гри престолів", "101 далматинця" та інших фільмів.

Джулія тренує своїх підопічних щонайменше 4 рази на день. Ключовими складовими успіху вона вважає терпіння та послідовність.

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Терпіння – це абсолютна ключова річ; треба бути терплячим. Не засмучуйтесь, будьте послідовними. Ви не можете провести тренувальну сесію, а потім через місяць зробити ще одну й очікувати, що тварина запам'ятає, – радить Тоттман.

До тварин потрібно ставитися з повагою. Не можна дратувати собаку, наприклад, даючи йому одну й ту ж команду багато разів підряд.



Важливо не поспішати та розуміти свою собаку / Фото Pixabay

Заняття з тваринами мають бути веселими та не виснажливими. Ви не зможете навчити тварину різних "фокусів", поки не вивчите із нею фундаментальні вправи на слухняність та витримку.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Завжди починайте з простих речей. Дайте собаці час зрозуміти, що ви від нього хочете. Тоді тренування підуть швидше. Перша, базова частина тренувань може здатися трохи нудною та довгою, але після її проходження результати будуть з'являтися швидше.



Тренування обов'язково мають бути регулярними / Фото Pixabay

Що робити, якщо тварина має складну поведінку

Ніколи не поспішайте у тренуваннях із собакою, який пережив стрес, довго жив на вулиці чи в притулку, має певні проблеми зі здоров'ям. Дайте йому час.

Потрібно повільно соціалізувати таких собак. Прогулюйтеся у місцях, де є люди, грайтеся із собакою неподалік від них. Привчайте пса до присутності інших людей довкола. Але робіть це м'яко, поступово.

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Важливо розуміти потреби кожної тварини – що потрібно конкретно вашому собаці, щоб він не боявся та почувався впевнено. Тільки тоді тварина зможе жити щасливим життям.

Тренерка зіркових собак просить усіх подумати про тварин з притулків, які шукають дім. І радить звертати свою увагу саме на таких собак, коли ви шукаєте собі улюбленця.