Бішон фрізе – маленька порода собак із роду болонок (бішонів). Порода походить із Франції. Візуально бішони нагадують білу хмаринку.

Це чудовий сімейний собака, що може стати хорошим компаньйоном для дітей та літніх людей. Однак догляд за бішонами має певні особливості, тому краще дізнатися про це якомога більше ще до моменту купівлі собаки.

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Історія породи бішон фрізе

Бішон фрізе у перекладі з французької мови значить "кучерява болонка". На звання батьківщини цієї породи претендує не тільки Франція, а й Бельгія.

Бішони завжди були суто декоративною породою. З їх довгою кучерявою шерстю робили різні процедури: оригінально стригли, прикрашали коштовним камінням тощо. Собаки цієї породи слугували для того, аби підкреслити статус власника.



Собак цієї породи раніше утримували тільки аристократи / Фото Unsplash

Фахівці вважають, що бішон фрізе походять від тенерифських болонок – породи, що була виведена для полювання на пацюків. Інша версія: предками бішонів стали собаки породи водяний спанієль.

У XV бішони були популярними в будинках аристократів. Король Генріх III обожнював кучерявих болонок і ніколи з ними не розлучався. Але згодом порода втратила свою елітарність і білосніжні собачки почали з'являтися і в будинках простих людей.

Характеристики породи

Вага: 3 – 6 кілограмів.

Зріст: до 30 сантиметрів.

Тривалість життя: 14 – 18 років.

Головна особливість породи – чудова шерсть. Верхній шар шерсті досить грубий і кучерявий, а підшерсток – м'який та приємний на дотик.

Цуценята можуть мати бежевий, кремовий або золотистий відтінок шерсті, але під час дорослішання шерсть зазвичай стає білою.

Собаки породи бішон фрізе мають досить міцне здоров'я. Ці песики потребують регулярні прогулянки, а ще – багато емоційного контакту з господарями.

Однак є й певні хвороби, характерні для бішонів: серед них цукровий діабет, епілепсія, дисплазія суглобів, сечокам'яна хвороба тощо.

Обов’язково потрібно стежити за харчуванням бішона і не давати собаці переїдати. Інакше почнуться проблеми з вагою, серцем, судинами тощо.



Бішонам роблять цікаві стрижки / Фото Unsplash

Через незбалансований раціон у бішонів може розвинутися не тільки ожиріння, а й алергія. При підозрі на алергію ветеринарний лікар має призначити собаці монодієту.

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Характер собак породи бішон фрізе

Бішони мають веселу вдачу й швидко стають улюбленцями усієї родини. Вони добрі, полюбляють гратися, а ще – слухняні та легко піддаються дресируванню. Однак бішонам треба багато уваги, вони – надзвичайно товариські собаки.

Завдяки доброму та веселому характеру бішон фрізе може стати ідеальною собакою для родини з дітьми. Однак потрібно стежити, щоб малюки не сприймали маленьку собаку як іграшку і ставилися до неї з повагою.

Іноді бішони можуть бути впертими, але господарям потрібно бути послідовними й наполегливими – тоді вони зможуть виховати чудового компаньйона.



Бішон фрізе хороші компаньони, які з радістю будуть гуляти з вами / Фото Unsplash

Особливості догляду за бішон фрізе

Головною складністю є догляд за шерстю. Бішонів потрібно регулярно купати, стригти та тримінгувати (видаляти відмерлу шерсть вручну). Тим, хто хоче виставляти свою собаку на виставках, не радять навіть одягати на собаку нашийник – бо він витирає шерсть на шиї.

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Існують досить цікаві варіанти стрижок для бішонів, тому ваш улюбленець неодмінно стане "зіркою" серед сусідів та людей, яких ви зустрінете на прогулянці.

Вартість цуценяти породи бішон фрізе коливається від 13 до 67 тисяч гривень. У середньому песика цієї породи можна купити за 25 тисяч гривень.