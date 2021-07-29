Простое применение – 1 палочка в день

1 палочка в день – это то, что нужно для начала ухода за полостью рта вашей собаки. Это поможет очистить зубы животного при каждом использовании.

Вкусный рецепт – каждая палочка изготовлена с использованием полезных ингредиентов, без добавления искусственных ароматизаторов или красителей.

Преимущества продукта Dentalife®

Доведенная эффективность

снижает формирование налета и зубного камня;

имеет естественный очистительный эффект.

чистит даже труднодоступные зубы.

Справка. Природный очистительный эффект обеспечивает уникальная ребристая форма и пористая текстура – эти факторы работают вместе, чтобы очистить даже труднодоступные зубы!

Ингредиенты

не содержит искусственных красителей и сахара;

имеет низкую калорийность;

изготовлен с использованием натуральных ингредиентов;

содержит витамин D и кальций.

Обратите внимание! Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.



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Ассортимент подобран зависимости от размера животного

Малые породы (7 – 12 килограммов)



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Средние породы (12 – 25 килограммов)



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Начните заботиться о зубах вашего любимца уже сейчас.

Как DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак

Уменьшение накопления налета и зубного камня способствует защите от пародонтоза.

Если же болезнь не лечить, то это может повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее самочувствие собаки.

П оскольку пародонтоз влияет на другие жизненно важные органы.

С помощью простого ежедневного ухода за полостью рта можно:

помочь улучшить здоровье собаки;

остановить развитие стоматологических проблем.

Уникальная форма и текстура для глубокого очищения

Purina® DentaLife® дает заметные результаты благодаря своему естественному очистном эффекта. Прежде всего сочетание текстуры, формы и размеров палочки позволяет чистить даже труднодоступные зубы, которые уязвимы к налету и зубного камня.

Важно. Исследования доказали, что при ежедневном употреблении 1 палочки в течение 28 дней значительно снижается формирования зубного камня у собаки . А еще продукт способствует свежему дыханию и помогает поддерживать здоровье зубов и десен.

К 75% уменьшение формирования зубного камня на всех зубах.

К 81,1% уменьшение формирования на труднодоступных зубах.

Nestlé PURINA®, 2015, испытания на 16 собаках в течение 28 дней, на премолярах PM4 и молярах M1.



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Чтобы регулярно следить за здоровьем зубов и ротовой полости вашего любимца, достаточно одной палочки Purina® DentaLife® в день.

Это поможет очистить даже труднодоступные зубы собаки.

Больше о продукте, который поможет улучшить здоровье собаки и остановить развитие стоматологических проблем, читайте здесь .