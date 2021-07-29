Просте застосування – 1 паличка на день

1 паличка на день – це те, що потрібно для початку догляду за порожниною рота вашої собаки. Це допоможе очистити зуби тварини при кожному використанні.

– це те, що потрібно для початку догляду за порожниною рота вашої собаки. Це допоможе очистити зуби тварини при кожному використанні. Смачний рецепт – кожна паличка виготовлена з використанням корисних інгредієнтів, без додавання штучних ароматизаторів або барвників.

Переваги продукту Dentalife®

Доведена ефективність

знижує формування нальоту та зубного каменю;

має природний очисний ефект.

чистить навіть важкодоступні зуби.

Довідка. Природний очисний ефект забезпечує унікальна ребриста форма та пориста текстура – ці фактори працюють разом, щоб очистити навіть важкодоступні зуби!

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Інгредієнти

не містить штучних барвників та цукру;

має низьку калорійність;

виготовлений з використанням натуральних інгредієнтів;

містить вітамін D та кальцій.

Створений, щоб очищувати навіть важкодоступні зуби.

Зверніть увагу! Науково доведено, що Dentalife® знижує формування зубного каменю у вашого улюбленця за 28 днів.

Асортимент підібрали в залежності від розміру тварини

Малі породи (7 – 12 кілограмів)



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Середні породи (12 – 25 кілограмів)



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Почніть піклуватися про зуби вашого улюбленця вже зараз.

Як DentaLife® допомагає захистити здоров'я порожнини рота та загальне самопочуття собак

Зменшення накопичення нальоту та зубного каменю сприяє захисту від пародонтозу.

Якщо ж хворобу не лікувати, то це може вплинути не тільки на здоров'я зубів, а й на загальне самопочуття собаки.

Оскільки пародонтоз впливає на інші життєво важливі органи.

За допомогою простого щоденного догляду за порожниною рота можна:

допомогти поліпшити здоров'я собаки;

зупинити розвиток стоматологічних проблем.

Унікальна форма та текстура для глибокого очищення

Purina® DentaLife® дає помітні результати завдяки своєму природньому очисному ефекту. Насамперед поєднання текстури, форми та розмірів палички дозволяє чистити навіть важкодоступні зуби, які вразливіші до нальоту та зубного каменю.

Важливо. Дослідження довели, що при щоденному використанні 1 палички протягом 28 днів значно знижується формування зубного каменю у собаки. А ще продукт сприяє свіжому подиху та допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.

До 75 % зменшення формування зубного каменю на всіх зубах.

До 81,1 % зменшення формування на важкодоступних зубах.

Nestlé PURINA®, 2015, випробування на 16 собаках протягом 28 днів, на премолярах PM4 та молярах M1.



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Щоб регулярно стежити за здоров'ям зубів та ротової порожнини вашого улюбленця, достатньо одної палички Purina® DentaLife® на день.

Це допоможе очистити навіть важкодоступні зуби собаки.

Більше про продукт, який допоможе поліпшити здоров'я собаки та зупинити розвиток стоматологічних проблем, читайте тут.



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