Хозяева решили делиться со всем миром таким забавным хобби своей собачки. Бульдог по имени Чаудер уже имеет армию поклонников в тиктоке, заработав более 18 миллионов лайков.
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Бульдог – звезда скейтбординга
Чаудер попал в семью в возрасте 8 недель. Уже тогда стало понятно, что он – сгусток энергии на четырех лапках. Его владелица Джани Делперданг рассказывает: когда Чаудеру было 2 года, они с семьей привезли его в путешествие на побережье Орегона.
Когда они шли по пляжу, какой-то мальчик бросил в воду свою доску. Но прежде чем малый оправился, бульдог уже стоял на ней и катался на воде. Чаудер никогда раньше не делал ничего подобного, но, казалось, что он рожден для этого.
Впоследствии бульдог нашел свою любовь в виде скейтборда. Джани говорит, что став на скейт, собачка могла по полчаса ездить на нем, ловя восторг толпы.
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Когда он только учился овладевать доской, то ложился на нее туловищем, отталкиваясь лапками от асфальта.
Впоследствии Чаудер научился держать равновесие и просто невозмутимо ездить на скейте. Он умеет поворачивать, обходить бордюры и даже тормозить.
Мы должны быть осторожными с ним, потому что он такой быстрый демон, что будет ездить на всем, что мы ему дадим,
– шутит Джани Делперданг.
Сейчас у песика-скейтбордиста более 810 тысяч подписчиков в тиктоке. Хозяева радуются умению своего любимца и не устают делать с ним забавные видео.
Животные, которые любят экстрим
- В Канаде кот и собака настолько овладели самокатом, что установили мировой рекорд. Они попали в книгу Гиннесса, став самой быстрой в мире парой животных, которая проехала на самокате 5 метров в 4,37 секунды.
- Киса Нала со своим хозяином Дином объехала десятки стран на велосипеде. Она имеет специальную корзину на раме транспорта, в которой научилась ездить тысячи километров.
- Во Франции кошка Катод сопровождает своего хозяина-экстремала везде, куда бы он ни направился. Так, четырехлапая катается на мотоцикле и велосипеде, прыгает с парашютом и летает с парапланом, плавает на яхте и регулярно ходит в походы.
- Подобный пример есть и в Украине: в поселке Балаклее Черкасской любящий владелец ежедневно возит мотоциклом своих 5 собак к реке. Четвероногие обожают такие прогулки и готовы обменять их разве что на что-то мясное.