Хозяева решили делиться со всем миром таким забавным хобби своей собачки. Бульдог по имени Чаудер уже имеет армию поклонников в тиктоке, заработав более 18 миллионов лайков.

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Бульдог – звезда скейтбординга

Чаудер попал в семью в возрасте 8 недель. Уже тогда стало понятно, что он – сгусток энергии на четырех лапках. Его владелица Джани Делперданг рассказывает: когда Чаудеру было 2 года, они с семьей привезли его в путешествие на побережье Орегона.

Когда они шли по пляжу, какой-то мальчик бросил в воду свою доску. Но прежде чем малый оправился, бульдог уже стоял на ней и катался на воде. Чаудер никогда раньше не делал ничего подобного, но, казалось, что он рожден для этого.

Впоследствии бульдог нашел свою любовь в виде скейтборда. Джани говорит, что став на скейт, собачка могла по полчаса ездить на нем, ловя восторг толпы. Только посмотрите Собачка стережет сон своей семьи, пока она спит: милое видео дня Когда он только учился овладевать доской, то ложился на нее туловищем, отталкиваясь лапками от асфальта. Впоследствии Чаудер научился держать равновесие и просто невозмутимо ездить на скейте. Он умеет поворачивать, обходить бордюры и даже тормозить. Мы должны быть осторожными с ним, потому что он такой быстрый демон, что будет ездить на всем, что мы ему дадим,

– шутит Джани Делперданг.