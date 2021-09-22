Господарі вирішили ділитися з усім світом таким кумедним хобі свого песика. Бульдог на ім'я Чаудер вже має армію прихильників у тіктоці, заробивши понад 18 мільйонів лайків.

Цікаво Гра для дітей від Purina® та Happy Paw: як стати учасником розіграшу

Бульдог – зірка скейтбордингу

Чаудер потрапив до родини у віці 8 тижнів. Уже тоді стало зрозуміло, що він – згусток енергії на чотирьох лапках. Його власниця Джані Делперданг розповідає: коли Чаудеру було 2 роки, вони з сім'єю привезли його в подорож на узбережжя Орегону.

Коли вони йшли пляжем, якийсь хлопчик кинув у воду свою дошку. Але перш ніж малий оговтався, бульдог вже стояв на ній і катався на воді. Чаудер ніколи раніше не робив нічого подібного, але, здавалося, що він народжений для цього.

Згодом бульдог знайшов свою любов у вигляді скейтборду. Джані каже, що ставши на скейт, песик міг по пів години їздити на ньому, ловлячи захоплення натовпу. Лише погляньте Песик стереже сон своєї родини, поки вона спить: наймиліше відео дня Коли він лише вчився опановувати дошку, то лягав на неї тулубом, відштовхуючись лапками від асфальту. Згодом Чаудер навчився тримати рівновагу і просто незворушно їздити на скейті. Він вміє повертати, оминати бордюри і навіть гальмувати. Ми повинні бути обережними з ним, тому що він такий швидкий демон, що буде їздити на всьому, що ми йому дамо,

– жартує Джані Делперданг.