Господарі вирішили ділитися з усім світом таким кумедним хобі свого песика. Бульдог на ім'я Чаудер вже має армію прихильників у тіктоці, заробивши понад 18 мільйонів лайків.
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Бульдог – зірка скейтбордингу
Чаудер потрапив до родини у віці 8 тижнів. Уже тоді стало зрозуміло, що він – згусток енергії на чотирьох лапках. Його власниця Джані Делперданг розповідає: коли Чаудеру було 2 роки, вони з сім'єю привезли його в подорож на узбережжя Орегону.
Коли вони йшли пляжем, якийсь хлопчик кинув у воду свою дошку. Але перш ніж малий оговтався, бульдог вже стояв на ній і катався на воді. Чаудер ніколи раніше не робив нічого подібного, але, здавалося, що він народжений для цього.
Згодом бульдог знайшов свою любов у вигляді скейтборду. Джані каже, що ставши на скейт, песик міг по пів години їздити на ньому, ловлячи захоплення натовпу.
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Коли він лише вчився опановувати дошку, то лягав на неї тулубом, відштовхуючись лапками від асфальту.
Згодом Чаудер навчився тримати рівновагу і просто незворушно їздити на скейті. Він вміє повертати, оминати бордюри і навіть гальмувати.
Ми повинні бути обережними з ним, тому що він такий швидкий демон, що буде їздити на всьому, що ми йому дамо,
– жартує Джані Делперданг.
Зараз у песика-скейтбордиста понад 810 тисяч підписників у тіктоці. Господарі тішаться з вміння свого улюбленця і не втомлюються робити із ним кумедні відео.
Улюбленці, які люблять екстрим
- У Канаді кіт і собака настільки опанували самокат, що встановили світовий рекорд. Вони потрапили у книгу Гіннесса, ставши найшвидшою у світі парою тварин, яка проїхала на самокаті 5 метрів за 4,37 секунди.
- Киця Нала зі своїм господарем Діном об'їхала десятки країн на велосипеді. Вона має спеціальний кошик на рамі транспорту, у якому навчилася їздити тисячі кілометрів.
- У Франції кішка Катод супроводжує свого господаря-екстремала скрізь, куди б він не подався. Так, чотирилапа катається на мотоциклі й велосипеді, стрибає з парашутом та літає з парапланом, плаває на яхті й регулярно ходить в походи.
- Подібний приклад є і в Україні: у селищі Балаклеї на Черкащині люблячий власник щодня возить мотоциклом своїх 5 собак до річки. Чотирилапі обожнюють такі прогулянки і готові обміняти їх хіба що на щось м'ясне.