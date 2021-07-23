Загалом у зграї 5 собак: 3 вівчарки і 2 такси. Усі вони дружні і ніколи не сваряться між собою.

Важливо 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

5 собак товариською компанією їздять на річку

Дружне собаче товариство проживає у селі Балаклея на Черкащині. Їхній власник Олексій Панасенко з гордістю і радощами розповів, про своїх улюбленців. За його словами, найулюбленіший маршрут тварин – річка чи ліс. Більше за прогулянку вони люблять хіба що м'ясо.

Вівчарок звати Джесі, Устіна та Россі,а такс – Космос та Лесі. На чотирьох дівчаток один хлопчик.

Їздять чотирилапі разом з господарем і в авто, і в мотоциклі. До своїх транспортних засобів вони злітаються щойно господар підходить. При тому вони добре знають правила "хорошої поведінки".



Собаки підбігають до авто, щойно побачивши, як збирається господар / Фото "Суспільного"

Коли я починаю їхати – вікна відчинені, вони мордочки свої виставляють. Якщо я їду заднім ходом, уже без команди лягають, щоб мені видно було дорогу позаду,

– розповідає власник.

Неймовірно У Києві лабрадор після 6 років розлуки впізнав свого господаря

У кожного із собак своя "роль" у поїздці, розповідає Олексій:

Командир екіпажу – такса Космос,

Джесі з Устіною – в центрі,

Рося – штурман, бо спереду сидить,

Лесі – запасний пілот.



У кожного з песиків своє місце у мотоциклі / Скриншот з відео

Попри зайнятість, роботу чи стан здоров'я чоловік везе своїх песиків на річку. Бо дуже любить.

Інакше я не можу, коли дивлюся в їхні довірливі очі. Це ж життя з ними, це наче я сам скупався разом з ними. Коли вони задоволені, то й на душі легше, і все добре,

– зворушено розповідає Олексій.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.