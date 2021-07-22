Історію повернення лабрадора до свого господаря оповіла зоозахисниця Наталія Рец. Саме під її опікою опинився 11-річний лабрадор Веня.

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5 років з чужими людьми

11-річного лабрадора Веню намагалася прилаштувати, оскільки його власник помер. Відповідний пост зоозахисниця написала із надією знайти йому хороший дім.

Так склалося, що Веня пережив свого господаря, а те, куди його прилаштували родичі – геть не гарне місце для хатнього собаки,

– написала Наталія Рец.

Виявилося, що лабрадорик, якому потрібно багато активностей і уваги, жив на ланцюгу у жінки, яка зловживає алкоголем. Завдяки небайдужій сусідці його вилучили, звернувшись до зоозахисників.



Лабрадора "сплавили" родичці, яка за ним зовсім не доглядала / Фото з фейсбуку Наталії Рец

Втім, виявилося, що "власник", із яким він прожив 6 років, насправді не власник. Веню 5-річним дорослим песиком підступно викрали з подвір'я.

Далі його сховали у зовсім іншому районі Київщини. Так він і прожив далеко від своїх перших власників.

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Як лабрадор знайшов свій справжній дім

Господарів лабрадора вирішили шукати за клеймом під задньою лапкою. Відтак вийшли на заводчицю, у якої і колись, 11 років тому, Веню забрали.

Вона, на диво, змогла знайти контакт чоловіка, якому продала песика. Опісля клубок почав стрімко розгортатися: виявилася правда про походження лабрадора. Щасливі власники не могли повірити у справжність знахідки.

Виявилося, що Веню шукали по всіх усюдах, писали про це у соцмережах, втім, на марно. Допомогла доля випадку.

Перша зустріч Вені і його справжнього господаря – надзвичайно зворушлива. Песик впізнав свого власника, почав ластитися до нього і крутити хвостиком. На кадрах видно, що він справді щасливий бачити свого люблячого татка.

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