Всего в стае 5 собак: 3 овчарки и 2 таксы. Все они дружны и никогда не ссорятся между собой.

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5 собак общительной компанией ездят на реку

Дружное собачье общество проживает в селе Балаклея в Черкасской области. Их владелец Алексей Панасенко с гордостью и радостью рассказал о своих любимцах. По его словам, самый любимый маршрут животных – река или лес. Больше чем прогулку они любят разве что мясо.

Овчарок зовут Джесси, Устина и Росси, а такс – Космос и Леси. На четырех девочек один мальчик.

Ездят четвероногие вместе с хозяином и в авто, и в мотоцикле. К своим транспортным средствам они слетаются как только хозяин подходит. При этом они знают правила "хорошего поведения".



Собаки подбегают к авто, только увидев, как собирается хозяин / Фото "Общественного"

Когда я начинаю ехать – окна открыты, они мордочки свои выставляют. Если я еду задним ходом, уже без команды ложатся, чтобы мне было видно дорогу позади,

– рассказывает владелец.

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У каждого из собак своя "роль" в поездке, рассказывает Алексей:

Командир экипажа – такса Космос,

Джесси с Устина – в центре,

Рося – штурман, потому спереди сидит,

Леси – запасной пилот.



У каждой из собачек свое место в мотоцикле / Скриншот с видео

Несмотря на занятость, работу или состояние здоровья мужчина везет своих собачек на реку. Потому что очень любит.

Иначе я не могу, когда смотрю в их доверчивые глаза. Это же жизнь с ними, это как я сам искупался вместе с ними. Когда они довольны, то и на душе легче, и все хорошо,

– растроганно рассказывает Алексей.