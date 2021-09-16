Родина Роттетів вирішила поділитися смішними кадрами із життя свого песика і залила їх в тікток та інстаграм. Пес на ім'я Кілліан миттєво став зіркою соцмереж, а відео – вірусним.

Дізнайтеся Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження

Пес стереже сон дітей

На кадрах, знятих камерами домашньої безпеки Роттетів, видно, як Кілліан тихо обходить увесь будинок. Він зупиняється, щоб перевірити трьох дітей сім'ї, коли вони дрімають у своїх ліжках, ніби для того, щоб все було спокійно і добре.

Він робить це часто. Він буде блукати по дому всю ніч, перевіряючи всіх нас,

– розповіла його власниця Келлі Роттет.

Келлі одного дня розмістила кадри із Кілліаном у своїх соцмережах. Відео у тіктоці розлетілися світом: одне з них має вже майже 10 мільйонів переглядів, інше – 2,7 мільйона.

Завдяки популярності Кілліана вдалося потурбуватися і про тварин у притулках. Люди почали писати Келлі, чи, бува, песик не потребує якихось іграшок чи корму. Жінка почала збирати благодійні внески і обіцяє передати їх до місцевої зоозахисної організації.

Келлі розповіла: ніхто спеціально не вчив Кілліана охороняти сон "своїх людей". Втім, вона зазначила, що дуже приємно знати, що він турбується про безпеку дому.

Подивіться Малює краще за людей: вівчарка вразила мережу своїм талантом – вірусне відео

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.