Семья Роттетов решила поделиться смешными кадрами из жизни своего песика и залила их в тикток и инстаграм. Пес по имени Киллиан мгновенно стал звездой соцсетей, а видео – вирусным.

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Пес охраняет сон детей

На кадрах, снятых камерами домашней безопасности Роттетов, видно, как Киллиан тихо обходит весь дом. Он останавливается, чтобы проверить трех детей семьи, когда они спят в своих кроватях, будто для того, чтобы все было спокойно и хорошо.

Он делает это часто. Он будет бродить по дому всю ночь, проверяя всех нас,

– рассказала его хозяйка Келли Роттет.

Келли однажды разместила кадры с Киллианом в своих соцсетях. Видео в тиктоке разлетелись по миру: одно из них имеет уже почти 10 миллионов просмотров, другое – 2,7 миллиона.

Благодаря популярности Киллиана удалось позаботиться и о животных в приютах. Люди начали писать Келли, не требуются ли случайно собаке какие-то игрушки или корма. Женщина начала собирать благотворительные взносы и обещает передать их в местную зоозащитную организацию.

Келли рассказала: никто специально не учил Киллиана охранять сон "своих людей". Впрочем, она отметила, что очень приятно знать, что он беспокоится о безопасности дома.

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