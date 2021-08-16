За тиктоком песика по кличке Сикрет следят миллионы поклонников. Его владелица Мэри Питерс снимает на видео, каким умным оказался ее пес.
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Рисует, держа кисточку зубами
Недавно опубликованное видео, на котором Сикрет рисует цветок, насобирало более 85 миллионов просмотров. Должны признать – собачка действительно делает это очень профессионально. Именно поэтому за ее успехами следят люди во всем мире.
Умный пес сам ставит мольберт, достает краски и начинает творить.
Овчарка рисует цветок: видео
Собака занимается йогой
Сикрет стал очень популярным после видео, на котором занимается йогой вместе со своей владелицей. Умная собака мордой расстилает коврик и выполняет все асаны точно, как и Мэри.
Видео, на котором пес ловко выполняет позиции по йоге, насобирало более 37 миллионов просмотров.
Австралийская овчарка занимается йогой: видео
Даже помогает со стиркой
Сикрет не остается в стороне домашних дел. Собака с радостью достает чистое белье из стиральной машины и бросает его в корзину.
Собака помогает стирать: видео
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Умный пес имеет 3,5 миллиона подписчиков в тиктоке, а его видео уже собрали более 54 миллионов лайков. Собачка продолжает радовать зрителей своими новыми выходками.