За тиктоком песика по кличке Сикрет следят миллионы поклонников. Его владелица Мэри Питерс снимает на видео, каким умным оказался ее пес.

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Рисует, держа кисточку зубами

Недавно опубликованное видео, на котором Сикрет рисует цветок, насобирало более 85 миллионов просмотров. Должны признать – собачка действительно делает это очень профессионально. Именно поэтому за ее успехами следят люди во всем мире.

Умный пес сам ставит мольберт, достает краски и начинает творить.

Овчарка рисует цветок: видео

Собака занимается йогой

Сикрет стал очень популярным после видео, на котором занимается йогой вместе со своей владелицей. Умная собака мордой расстилает коврик и выполняет все асаны точно, как и Мэри.

Видео, на котором пес ловко выполняет позиции по йоге, насобирало более 37 миллионов просмотров.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Австралийская овчарка занимается йогой: видео

Даже помогает со стиркой

Сикрет не остается в стороне домашних дел. Собака с радостью достает чистое белье из стиральной машины и бросает его в корзину.

Собака помогает стирать: видео

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