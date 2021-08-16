За тіктоком песика на прізвисько Сікрет стежать мільйони шанувальників. Його власниця Мері Пітерс знімає на відео, яким розумним виявився її собака.

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Малює, тримаючи пензлик зубами

Нещодавно опубліковане відео, на якому Сікрет малює квітку, назбирало понад 85 мільйонів переглядів. Мусимо визнати – песик справді робить це дуже талановито. Саме тому за його успіхами стежать люди в усьому світі.

Розумний пес сам ставить мольберт, дістає фарби й починає творити.

Вівчарка малює квітку: відео

Собака займається йогою

Сікрет став дуже популярним після відео, на якому займається йогою разом зі своєю власницею. Розумний собака мордою розстеляє килимок і виконує всі асани точнісінько, як і Мері.

Відео, на якому пес вправно виконує позиції з йоги, назбирало понад 37 мільйонів переглядів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Австралійська вівчарка займається йогою: відео

Навіть допомагає із пранням

Сікрет не залишається осторонь хатніх справ. Собака із радістю дістає чисту білизну з пральної машини й кидає її до кошика.

Собака допомагає прати: відео

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Розумний пес має 3,5 мільйона підписників у тіктоці, а його відео вже зібрали понад 54 мільйони лайків. Песик продовжує тішити глядачів своїми новими витівками.