Зрозуміти емоції свого домашнього улюбленця не завжди легко, особливо якщо ви новий господар. Pets 24 діляться цікавими ознаками, які допоможуть зрозуміти, що собака вас любить.

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Як собаки проявляють любов

Домашні улюбленці спілкуються за допомогою невербальних жестів, тому дуже важливо розуміти мову тіла свого собаки. Є деякі ознаки, які допоможуть визначити, чи любить вас цуценя.

Собака розслаблена



Собака вас любить, якщо вона розслаблена поруч з вами / Фото Unsplash

Хитке тіло під час гри, м'які, нахилені вперед вуха та розслаблені округлі очі – це головні ознаки того, що собака поруч з вами почуває себе у безпеці.

Підіймає брови, коли бачить господаря

Ви будете здивовані, але міміка у собак працює відмінно і може розповісти про емоції улюбленця. Коли вони підіймають брови при зустрічі з господарем, це означає, що вони його люблять та дуже раді бачити.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Хоче уваги



Песик вас любить, якщо хоче з вами гратись / Фото Unsplash

Якщо ваш песик приносить вам свої улюблені іграшки, або просто приходить, щоб ви його погладили, – він у вас однозначно закоханий. Таке прагнення уваги можна пояснити лише сильною прив'язаністю до свого господаря.

Притуляється до вас

Собаки прагнуть тактильного контакту з людьми у кількох випадках. Вони можуть бути стурбовані, або ж просити вас щось зробити – це також є ознакою прихильності. Тому, навіть якщо ваш собака притулився до вас, бо він нервує або боїться, знайте, він почувається поруч з вами захищеним, а, отже, любить вас.



Якщо собака притуляється до вас, він у вас закоханий / Фото Unsplash

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Дивні ознаки, на які варто звернути увагу

Собаки іноді подають неоднозначні жести, які можуть свідчити про їхню любов до вас. Домашні улюбленці проявляють свою радість за допомогою хвостика, а довіру, дозволяючи погладити животик.