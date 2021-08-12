За допомогою хвостика собаки здатні спілкуватись, тримати рівновагу та позначати свою територію. Детальніше про це читайте далі у нашому матеріалі.
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Навіщо собакам хвіст
Рівновага
Хвостик допомагає тримати рівновагу під часу бігу / Фото Unsplash
Хвости у собак допомагають тваринам тримати рівновагу та змінювати напрямок. Річ у тім, що під час бігу, коли собака повертає, передні лапи рухаються в одному напрямку, а заднім допомагає тримати курс саме хвостик. Те саме стосується і вузьких перекладин, де важливо тримати рівновагу.
Спілкування
Собаки використовують хвости для того, щоб спілкуватись зі своїми господарями та іншими тваринами, і зараз мова не лише про радісні виляння.
Собаки в основному є невербальними комунікаторами, а це означає, що вони використовують своє тіло, включаючи хвости, для спілкування. Положення, швидкість махання і навіть напрямок – все це про щось говорить,
– пояснює ветеринарка Сара Вутен.
Хвостик може розповісти про настрій собаки / Фото Unsplash
Позначення території
Хвіст не лише дає можливість зрозуміти емоції собаки, але й поширює аромат і тим самим дозволяє йому помітити територію. Улюбленці з характером, які хочуть домінувати, тримають хвіст високо і виділяють більше запаху, ніж спокійний та покірний собака. Тому деякі зазвичай привертають більше уваги.