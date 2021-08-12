С помощью хвостика собаки способны общаться, держать равновесие и обозначать свою территорию. Подробнее об этом читайте далее в нашем материале.

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Зачем собакам хвостик

Равновесие



Хвостик помогает держать равновесие во время бега / Фото Unsplash

Хвосты у собак помогают животным держать равновесие и менять направление. Дело в том, что во время бега, когда собака поворачивает, передние лапы двигаются в одном направлении, а задним помогает держать курс именно хвостик. То же касается и узких перекладин, где важно держать равновесие.

Общение

Собаки используют хвосты для того, чтобы общаться со своими хозяевами и другими животными, и сейчас речь не только о радостных виляниях.

Собаки в основном являются невербальными коммуникаторами, а это значит, что они используют свое тело, включая хвосты, для общения. Положение, скорость махания, а также направление – все это о чем-то говорит,

– объясняет ветеринарка Сара Вутен.



Хвостик может рассказать о настроении собаки / Фото Unsplash

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Обозначения территории

Хвост не только дает возможность понять эмоции собаки, но и распространяет аромат и тем самым позволяет ей пометить территорию. Любимцы с характером, которые хотят доминировать, держат хвост высоко и выделяют больше запаха, чем спокойная и покорная собака. Поэтому некоторые обычно привлекают больше внимания.